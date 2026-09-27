България

Тежка катастрофа край Варна: 71-годишен загина, 26-годишна е ранена

При сблъсъка са участвали два автомобила, а 26-годишната шофьорка е транспортирана в болница

27 септември 2026, 10:50
Тежка катастрофа край Варна: 71-годишен загина, 26-годишна е ранена
Източник: iStock
  • 71-годишен мъж загина при сблъсък между два автомобила на пътя Варна-Добрич край село Стожер; 26-годишната шофьорка е ранена и пробата ѝ за метамфетамин е положителна.
  • При отделен инцидент във Варна автобус на градския транспорт се е ударил в стълб, след като е напуснал пътното платно.
  • Трима пътници - 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години - са били откарани за прегледи без опасност за живота; пробата на шофьора за алкохол и наркотици е отрицателна.

С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

Мъж на 71 години загина при тежка катастрофа на пътя Варна - Добрич, в района на село Стожер, съобщиха от полицията в крайморския град.

Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота.

Сблъскали са се два автомобила.

Единият е бил управляван от загиналия мъж, а другият - от 26-годишна жена.

Тя е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение.

Пробата ѝ за наркотични вещества е положителна за метамфетамин.

В автомобилите не е имало други пътници.

По случая е образувано досъдебно производство.

Дрогиран водач причини нова катастрофа с жертва

От полицията допълниха, че отново вчера, малко след 13:00 часа, е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с автобус на градския транспорт във Варна.

Той е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на уличното осветление.

При произшествието са пострадали трима пътници – шестгодишно дете и две жени на 51 г. и на 82 години.

Те са транспортирани за медицински прегледи, без опасност за живота.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Удар на автобус и кола на пътя Варна-Бургас

Припомняме, че последният тежък инцидент със загинал човек във Варна бе в края на юли. Тогава на един от булевардите в града на място загина моторист. 

Източник: БТА, Мила Едрева    
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