Историческа промяна за незрящите избиратели: Машините ще „говорят“, въвеждат и тактилни шаблони

Зов за помощ: Да помогнем на рали шампиона Динко Иванов в битката с тежко заболяване

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

З аконодателни промени целят да осигурят реални гаранции за самостоятелното и тайно гласуване на незрящите хора и гражданите със зрителни увреждания. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по време на брифинг в Народното събрание.

По думите му с приетите текстове се решава проблем, който в продължение на десетилетия е оставал извън реалния дневен ред на институциите.

„Днес е исторически ден. Като историк мога да ви уверя, че това, което ще се случи, никога досега не се е случвало. Тайната на вота за незрящите хора и за хората със зрителни увреждания вече е обезпечена с текстове в Изборния кодекс“, заяви Янев, цитиран от NOVA.

Той благодари на Комисията по правни въпроси, на Централната избирателна комисия и на колегите си от „Прогресивна България“ за бързата реакция и за работата по законодателните промени.

Според него досега темата е присъствала предимно в общи политически декларации, без да се стига до достатъчно конкретни законови решения.

„Правната комисия светкавично прие присърце този голям, десетилетен проблем. Благодаря и на Централната избирателна комисия, с която съм в постоянна комуникация. Това беше въпрос, на който никой не обръщаше внимание извън общото говорене. Сега вече виждаме как един дългогодишен проблем намира своето решение“, каза депутатът.

Машините ще имат гласови инструкции

Една от основните промени предвижда машините за гласуване да могат да бъдат оборудвани с гласови инструкции. Предвижда се и възможност размерът на шрифта на екрана да бъде увеличаван.

Според Янев това ще улесни не само хората с официално установено зрително увреждане, но и възрастните избиратели и всички граждани, които имат затруднения при четене.

„Машините вече ще могат да говорят. Хората със зрителни увреждания ще могат да увеличават шрифта, което ще помогне и на много други граждани, които формално нямат увреждане, но виждат по-слабо. За гласуващите с хартиена бюлетина ще има качествени тактилни шаблони“, обясни Иван Янев.

Тактилните шаблони вече са използвани от ЦИК като средство за подпомагане на избиратели с увредено зрение при гласуване с хартиена бюлетина. Комисията предприе тази мярка още за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., като определени секции бяха снабдени с такива шаблони.

*Те представляват специални приспособления с брайлово писмо и изпъкнали отвори, които помагат на незрящите хора да гласуват самостоятелно с хартиени бюлетини. Тактилните шаблони осигуряват тайната на вота и се използват многократно.

ЦИК предвижда и други средства за достъпност, сред които специално обозначение и достъпна информация за кандидатските листи, включително релефни елементи и QR кодове за избиратели с увредено зрение.

„Това не е тайна на вота, а споделена тайна“

По думите на Янев достъпността на изборния процес не трябва да бъде възприемана като допълнителна привилегия, а като основно условие за равноправно участие в обществения и политическия живот.

„Достъпността означава да повишим качеството на живот на всеки човек. С тези текстове ние гарантираме тайната на вота, която досега на практика не беше тайна, а споделена тайна“, заяви той.

Янев припомни, че досега незрящите избиратели често са били принудени да разчитат на придружител при упражняването на правото си на глас. Придружителят е отбелязвал избора им върху хартиената бюлетина или е натискал съответния бутон при машинно гласуване.

„Всеки незрящ човек или човек със зрително увреждане гласуваше с придружител. Той отиваше до машината или до урната, а зрящият придружител натискаше копчето или отбелязваше това, което му е било казано. Това не е тайна на вота. Да не говорим, че е възможно едно да бъде казано, а друго да бъде отбелязано“, посочи депутатът.

Според него новите правила ще ограничат тази зависимост и ще дадат възможност на хората със зрителни увреждания да упражняват правото си на глас по-самостоятелно и при по-добри гаранции за тайната на избора.

Ще покаже ли вотът кой защитава правата на хората с увреждания?

Иван Янев заяви, че ще следи внимателно как парламентарните групи ще гласуват окончателните текстове в пленарната зала.

По думите му резултатът ще покаже кои политически сили действително подкрепят подобряването на изборната достъпност и кои използват темата предимно в публичните си изяви.

В същото време промените поставят по-широк въпрос за достъпността на изборния процес – не само за хората със зрителни увреждания, но и за възрастните избиратели и гражданите с различни затруднения, които срещат пречки при упражняването на правото си на глас.

„30 юли е исторически ден за българското право. Поздравления за всички юристи и за всички хора с увреждания. Поздравления и за журналистите, защото чрез вас този исторически ден ще стигне до всички хора“, заяви Иван Янев.