България

Историческа промяна за незрящите избиратели: Машините ще „говорят“, въвеждат и тактилни шаблони

Иван Янев: Тайната на вота за хората със зрителни увреждания вече получава реални гаранции в Изборния кодекс

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 11:44
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З аконодателни промени целят да осигурят реални гаранции за самостоятелното и тайно гласуване на незрящите хора и гражданите със зрителни увреждания. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по време на брифинг в Народното събрание.

По думите му с приетите текстове се решава проблем, който в продължение на десетилетия е оставал извън реалния дневен ред на институциите.

„Днес е исторически ден. Като историк мога да ви уверя, че това, което ще се случи, никога досега не се е случвало. Тайната на вота за незрящите хора и за хората със зрителни увреждания вече е обезпечена с текстове в Изборния кодекс“, заяви Янев, цитиран от NOVA.

Той благодари на Комисията по правни въпроси, на Централната избирателна комисия и на колегите си от „Прогресивна България“ за бързата реакция и за работата по законодателните промени.

Според него досега темата е присъствала предимно в общи политически декларации, без да се стига до достатъчно конкретни законови решения.

„Правната комисия светкавично прие присърце този голям, десетилетен проблем. Благодаря и на Централната избирателна комисия, с която съм в постоянна комуникация. Това беше въпрос, на който никой не обръщаше внимание извън общото говорене. Сега вече виждаме как един дългогодишен проблем намира своето решение“, каза депутатът.

  • Машините ще имат гласови инструкции

Една от основните промени предвижда машините за гласуване да могат да бъдат оборудвани с гласови инструкции. Предвижда се и възможност размерът на шрифта на екрана да бъде увеличаван.

Според Янев това ще улесни не само хората с официално установено зрително увреждане, но и възрастните избиратели и всички граждани, които имат затруднения при четене.

„Машините вече ще могат да говорят. Хората със зрителни увреждания ще могат да увеличават шрифта, което ще помогне и на много други граждани, които формално нямат увреждане, но виждат по-слабо. За гласуващите с хартиена бюлетина ще има качествени тактилни шаблони“, обясни Иван Янев.

Тактилните шаблони вече са използвани от ЦИК като средство за подпомагане на избиратели с увредено зрение при гласуване с хартиена бюлетина. Комисията предприе тази мярка още за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., като определени секции бяха снабдени с такива шаблони.

*Те представляват специални приспособления с брайлово писмо и изпъкнали отвори, които помагат на незрящите хора да гласуват самостоятелно с хартиени бюлетини. Тактилните шаблони осигуряват тайната на вота и се използват многократно.

ЦИК предвижда и други средства за достъпност, сред които специално обозначение и достъпна информация за кандидатските листи, включително релефни елементи и QR кодове за избиратели с увредено зрение.

  • „Това не е тайна на вота, а споделена тайна“

По думите на Янев достъпността на изборния процес не трябва да бъде възприемана като допълнителна привилегия, а като основно условие за равноправно участие в обществения и политическия живот.

„Достъпността означава да повишим качеството на живот на всеки човек. С тези текстове ние гарантираме тайната на вота, която досега на практика не беше тайна, а споделена тайна“, заяви той.

Янев припомни, че досега незрящите избиратели често са били принудени да разчитат на придружител при упражняването на правото си на глас. Придружителят е отбелязвал избора им върху хартиената бюлетина или е натискал съответния бутон при машинно гласуване.

„Всеки незрящ човек или човек със зрително увреждане гласуваше с придружител. Той отиваше до машината или до урната, а зрящият придружител натискаше копчето или отбелязваше това, което му е било казано. Това не е тайна на вота. Да не говорим, че е възможно едно да бъде казано, а друго да бъде отбелязано“, посочи депутатът.

Според него новите правила ще ограничат тази зависимост и ще дадат възможност на хората със зрителни увреждания да упражняват правото си на глас по-самостоятелно и при по-добри гаранции за тайната на избора.

  • Ще покаже ли вотът кой защитава правата на хората с увреждания?

Иван Янев заяви, че ще следи внимателно как парламентарните групи ще гласуват окончателните текстове в пленарната зала.

По думите му резултатът ще покаже кои политически сили действително подкрепят подобряването на изборната достъпност и кои използват темата предимно в публичните си изяви.

В същото време промените поставят по-широк въпрос за достъпността на изборния процес – не само за хората със зрителни увреждания, но и за възрастните избиратели и гражданите с различни затруднения, които срещат пречки при упражняването на правото си на глас.

„30 юли е исторически ден за българското право. Поздравления за всички юристи и за всички хора с увреждания. Поздравления и за журналистите, защото чрез вас този исторически ден ще стигне до всички хора“, заяви Иван Янев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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