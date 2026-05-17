Грандиозен финал във Виена: DARA е временният победител на „Евровизия“

Голямата интрига продължава в очакване на крал на европейската музикална да бъде обявен. В очакване на окончателното инфарктно гласуване и обрати до последната секунда

17 май 2026, 01:28
И нфарктни последни минути преди да стане ясен големият победител в песенния конкурс „Евровизия“ 2026.

"Чувствам се прекрасно!", каза Дара, докато очакваме останалите точки в конкурса.

Към момента България води, пред Австралия, Финландия, Италия и Франция. 

Юбилейното издание на песенния конкурс Евровизия 2026 в австрийската столица Виена официално приключи. След като 25-те страни финалисти изнесоха серия от зрелищни, емоционални и на места скандални изпълнения, зрителите по целия свят и международните журита дадоха своя глас в една от най-оспорваните и непредвидими вечери в историята на състезанията.

До последно очакванията бяха за сблъсък на титани, в който основни фаворити за кристалния трофей бяха Австралия и Финландия, следвани плътно от силните заявки на Гърция и Норвегия.

Еуфория за Делта Гудрем и тежка нощ за Великобритания

Едно от най-коментираните изпълнения на вечерта бе това на австралийската поп икона Делта Гудрем. Тя буквално вдигна залата на крака със своята зашеметяваща балада “Eclipse”. Легендарният коментатор на BBC Греъм Нортън не спести суперлативите си, като още преди излизането ѝ я обяви за „изпълнителя, който трябва да бъде победен“. За австралийската делегация моментът бе изключително емоционален, тъй като страната направи своя дебют в конкурса именно във Виена.

На коренно различен полюс се оказа представянето на Обединеното кралство. Ексцентричният Сам Батъл, известен като Look Mum No Computer, не успя да оправдае очакванията с алтернативното си парче “Eins, Zwei, Drei”. Излизане извън ритъма още в първите секунди на песента отприщи вълна от негативни и иронични коментари в социалните мрежи, като мнозина побързаха да определят представянето като пълно разочарование.

Политическо напрежение и технически гафове

Напрежението в залата ескалира при появата на Израел. Участието на 28-годишния Ноам Бетан с триезичната балада “Michelle” доведе до безпрецедентен бойкот и оттеглянето на пет държави от тазгодишния конкурс. При излизането на певеца на сцената публиката в залата реагира бурно, смесвайки силни освирквания с викове на подкрепа.

Вечерта бе белязана и от неочакван технически инцидент по време на изпълнението на Чехия. Песента “Crossroads” на Даниел Жижка бе съпътствана от сериозни смущения в картината на екраните, а член на сценичния екип, управляващ огледалните декори, падна по време на живото предаване – детайл, който не убягна на остроумието на Греъм Нортън.

От тежък рок до българския поп блясък

Финалната програма предложи огромни контрасти. Норвежкият рок певец Йонас Лов направи феноменално и енергично шоу с парчето “Ya Ya Ya”, засилвайки шансовете си за челната петица. Веднага след него Румъния шокира част от консервативната аудитория с тежката си метъл песен “Choke Me” – мрачно изпълнение, наситено с кожи, вериги и силна BDSM естетика. Домакините от Австрия затвориха шоуто с ексцентричната си песен “Tanzschein” на артиста COSMÓ.

България също остави ярка следа на финала във Виена. Поп звездата DARA направи изключително силно и динамично представяне с песента “Bangaranga” – проект, вдъхновен от личната ѝ история и битката с хиперактивността с дефицит на вниманието (ADHD), пише Independent.

Легендарно завръщане по време на гласуването

Докато милиони пред екраните изпращаха своите гласове, организаторите предложиха грандиозна шоу програма. Голямата изненада на вечерта бе завръщането на победителя от 2009 г. Александър Рибак. С магическата си цигулка той поведе залата в масово пеене на вечната класика “Waterloo” на ABBA. Юбилейната вечер бе открита и закрита от миналогодишния шампион на Австрия – JJ, който изнесе епични изпълнения с пълен симфоничен оркестър.

Роботът Робърт превзе „Витошка" с танца на „Бангаранга"

Любопитно Преди 3 часа

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Свят Преди 3 часа

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

,

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма" в Кан

Любопитно Преди 4 часа

„Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“, сподели звездата

,

Хиляди протестираха във Виена срещу участието на Израел в Евровизия

Свят Преди 4 часа

Протестиращите обвиниха организаторите на Евровизия в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия бе отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна

,

Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона

Свят Преди 5 часа

Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация

,

Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Свят Преди 5 часа

Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки

,

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Любопитно Преди 6 часа

На финала в събота DARA излиза на сцената под №12 с хита си „Bangaranga“. Поради лицензионни изисквания БНТ ще излъчва шоуто само у нас, но българите в чужбина могат да гледат онлайн в YouTube и да подкрепят страната ни чрез SMS или сайта на конкурса

,

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 6 часа

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

България Преди 6 часа

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

Свят Преди 7 часа

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

о

Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

Свят Преди 7 часа

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода

.

Путин разговаря с президента на ОАЕ за Близкия изток, Иран и Украйна

Свят Преди 7 часа

И двете страни отбелязаха значимостта на „продължаването на политико-дипломатическия процес“ за изработване на компромисни мирни споразумения

,

Поп иконата Джанет Джексън празнува 60-годишен юбилей

Любопитно Преди 7 часа

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

.

Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

Свят Преди 8 часа

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

Междузвездни войни

Кой герой от „Междузвездни войни" сте според зодията

Любопитно Преди 8 часа

Откакто през 1977 г. излезе първият филм, режисиран от Джордж Лукас и с участието на Марк Хамил, Харисън Форд и Кари Фишър, в последвалия почти половин век се роди цяла вселена на „Междузвездни войни“ с продължения, предистории, спин-офи, телевизионни сериали, видеоигри и др.

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

България Преди 8 часа

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

