Гюров: Очаквам новото НС да покаже смелост и принципи

О чаквам новото НС да покаже смелост и принципи и новите управляващи да не се огънат. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди официалния старт на 52-рия парламент.

Старт на 52-рото НС, новите депутати полагат клетва

"Търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ", заяви той.

"Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да им се зададат правилните задачи", отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет.

По отношение на бъдещия кабинет Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания.

"Очакваме новите управляващи да не се оправдават, а да отговорят на огромните очаквания на гражданите", каза той