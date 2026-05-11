Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

П ървата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Това коментира пред журналисти във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Тя изрази надежда, че и статистическата служба ще даде достоверни данни по този въпрос, както и с колко на практика поскъпва животът на българина.

Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека да видим истината такава, каквато е, коментира Йотова и посочи, че има мерки, които правителството може да предприеме още сега, за да овладее цените.

Започва сезонът на плодовете и зеленчуците и първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално в държава, която произвежда, цените на основни зеленчуци и плодове да са направо космически, допълни тя.

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Попитана какви краткосрочни мерки иска първо да види, Йотова отговори, че те трябва да са свързани със спиране на инфлацията.

На въпрос дали е популистки ход изразеното намерение от страна на управляващите и опозиция за приемане на незабавни мерки за овладяване на цените, президентът коментира, че не допуска „да сме свидетели на поредния популистки ход“. „Още повече, че всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството, и на цялото Народно събрание, на партията, която спечели най-много – „Прогресивна България“, на цялата опозиция“, допълни Йотова.

Йотова: Цените на храните са с 30% по-високи от Нова година

Това, което ще очаквам от днес нататък, тъй като пакетът все още не е представен от правителството, е една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, добави тя. Президентът посочи, че се надява да види трезво разсъждение и анализ какво трябва да се предприеме. Тя изрази очакване, че мерките ще са на няколко етапа - на първо време да бъдат приложени най-спешните, които не се нуждаят от законодателни промени, а трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, а след това средносрочни и дългосрочни.

И в хода на кампанията се разбра, че за да функционират тези мерки така, както искаме, и да дават резултати, трябват и законодателни промени, особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици и там определено трябва да се „пипа“ законът, подчерта президентът Йотова.

Във Велико Търново Йотова участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.