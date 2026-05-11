България

Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

Във Велико Търново Йотова участва в откриването на площад „Журналист“

11 май 2026, 11:13
Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия

Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия
Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19

Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19
Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник
Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят
Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026
47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

П ървата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Това коментира пред журналисти във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Тя изрази надежда, че и статистическата служба ще даде достоверни данни по този въпрос, както и с колко на практика поскъпва животът на българина.

Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека да видим истината такава, каквато е, коментира Йотова и посочи, че има мерки, които правителството може да предприеме още сега, за да овладее цените.  

Започва сезонът на плодовете и зеленчуците и първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално в държава, която произвежда, цените на основни зеленчуци и плодове да са направо космически, допълни тя.

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Попитана какви краткосрочни мерки иска първо да види, Йотова отговори, че те трябва да са свързани със спиране на инфлацията.

На въпрос дали е популистки ход изразеното намерение от страна на управляващите и опозиция за приемане на незабавни мерки за овладяване на цените, президентът коментира, че не допуска „да сме свидетели на поредния популистки ход“. „Още повече, че всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството, и на цялото Народно събрание, на партията, която спечели най-много – „Прогресивна България“, на цялата опозиция“, допълни Йотова.

Йотова: Цените на храните са с 30% по-високи от Нова година

Това, което ще очаквам от днес нататък, тъй като пакетът все още не е представен от правителството, е една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, добави тя. Президентът посочи, че се надява да види трезво разсъждение и анализ какво трябва да се предприеме. Тя изрази очакване, че мерките ще са на няколко етапа - на първо време да бъдат приложени най-спешните, които не се нуждаят от законодателни промени, а трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, а след това средносрочни и дългосрочни.

И в хода на кампанията се разбра, че за да функционират тези мерки така, както искаме, и да дават резултати, трябват и законодателни промени, особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици и там определено трябва да се „пипа“ законът, подчерта президентът Йотова.

Във Велико Търново Йотова участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Източник: БТА, Марина Петрова    
инфлация мерки срещу инфлацията правителство Илияна Йотова цени на храните статистически данни законодателни промени Велик Търново икономическа политика верига на доставките
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

Президентът Илияна Йотова: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията

Рекорд на БАФТА: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Рекорд на БАФТА: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 16 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 13 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 13 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внезапен късмет ще шокира 5 зодии в края на май

Внезапен късмет ще шокира 5 зодии в края на май

Любопитно Преди 22 минути

Скоро Меркурий ще направи ингресия, която може да повлияе на живота на много зодиакални знаци, носейки предстоящи промени

,

Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради филма им „The Rip“

Любопитно Преди 29 минути

Криминалният трилър, който излезе през януари, представя Деймън и Афлек в ролите на служители от отдела за борба с наркотиците към Miami-Dade Police Department

Жолт Хегедюш

Световните медии полудяха по танца на унгарски министър на сцена с поп звезда

Свят Преди 46 минути

Бъдещият здравен министър Жолт Хегедюш превърна триумфа на Петер Мадяр над Виктор Орбан в световна сензация, след като повтори вирусния си танц рамо до рамо с певицата Jalja

Бритни Спиърс след ареста: На духовно пътешествие съм, всичко е „благословия под прикритие“

Бритни Спиърс след ареста: На духовно пътешествие съм, всичко е „благословия под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Спиърс постъпи в център за рехабилитация на 12 април и бе забелязана за първи път след напускането му на 30 април

Визитата на Тръмп в Китай стартира в сряда

Визитата на Тръмп в Китай стартира в сряда

България Преди 1 час

Самият Тръмп снощи обяви графика на визитата си

Мали

Унижение в пустинята: Как Русия загуби ключов град и престижа си в Африка

Свят Преди 1 час

В интернет се появиха видеоклипове, показващи бойци туареги, които се подиграват на конвой от заминаващи руски машини, бягащи от базата си

Курсът на еврото спадна спрямо долара

Курсът на еврото спадна спрямо долара

Пари Преди 1 час

Единната валута се разменя за 1,1761 долара

<p>Дуа Липа осъди технологичен гигант за $15 милиона&nbsp;</p>

Дуа Липа осъди технологичен гигант за $15 милиона заради използване на лика ѝ без разрешение

Любопитно Преди 1 час

Певицата Дуа Липа предприе мащабни правни действия срещу Samsung. Звездата твърди, че компанията системно е игнорирала предупрежденията ѝ и е използвала неин кадър зад кулисите, за да стимулира продажбите на телевизори в САЩ без нейно съгласие

Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро

Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро

България Преди 1 час

Гешев има право на обезщетение за прослужени над 20 години в съдебната система

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Технологии Преди 1 час

Смартфоните са най-популярното ИТ устройство, като милиарди хора по целия свят разчитат на телефона си не само за разговори, но и за достъп до информация, най-различни услуги и дори за изпълнение на множество служебни задължения.

Израел: Назначаването на Роман Гофман за следващ шеф на Мосад е невалидно

Израел: Назначаването на Роман Гофман за следващ шеф на Мосад е невалидно

Свят Преди 1 час

Позицията на главния прокурор предизвика остри критики от страна на съюзници на Нетаняху

Изключително рядка находка: В Мианмар откриха гигантски рубин от 11 000 карата

Изключително рядка находка: В Мианмар откриха гигантски рубин от 11 000 карата

Любопитно Преди 1 час

Военно зависимото правителство описа камъка като „изключително голям, рядък и труден за намиране"

„Беше кошмар“: Мартин Шорт разкри болезнени подробности за смъртта на дъщеря си

„Беше кошмар“: Мартин Шорт разкри болезнени подробности за смъртта на дъщеря си

Свят Преди 1 час

Звездата от „Само убийства в сградата“ Мартин Шорт наруши мълчанието след трагичната загуба на 42-годишната си дъщеря Катрин. Актьорът сподели за дългата й битка с психичното здраве и направи болезнен паралел с болестта на покойната си съпруга

<p>Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране</p>

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Първото ми шофиране в Китай бе просветляващо: 20-километрова отсечка и 41 минути шофиране, като през 90% от времето колата се движеше в автономен режим, без намеса от моя страна

Майкъл Пенингтън

Почина звезда от „Междузвездни войни“

Свят Преди 2 часа

Майкъл Пенингтън, който изигра ролята на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод е издъхнал на 82 години

По стар стил: България отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура

По стар стил: България отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура

Любопитно Преди 2 часа

Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Джордж Клуни в нов етап от живота си: Не искам децата ми да растат в култура, обсебена от славата

Edna.bg

От Disney звезда до поп икона: феноменът Сабрина Карпентър

Edna.bg

Павел Иванов, изиграл Гунди: Титлата на Левски е историческа

Gong.bg

Ясна е финалната десетка за "Футболист на футболистите", вижте всички претенденти

Gong.bg

Министерството на туризма: Джиро д'Италия показа България пред света с нейната красота, енергия и дух

Nova.bg

Мъж е с отрязани пръсти след масов бой в Симеоновград

Nova.bg