Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

П резидентът Илияна Йотова се среща с представители на Комисията за защита на конкуренцията във вторник. Обект на обсъждане ще бъдат мерки, които да успокоят сътресенията в пазара заради поскъпването на горивата. (*Във видеото: Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива)

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

В края на миналата седмица Йотова заяви, че очаква от правителството цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените. Вчера премиерът Андрей Гюров обяви, че кабинетът работи по такъв пакет.

Обявиха критериите за отпускане на помощи за горива

Служебната власт вече обяви програма за компенсации за гориво за най-уязвимите. Помощта ще е в размер от 20 евро на месец: "Тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира точно увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали през изминалите седмици", заяви пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров.

Мярката ще бъде активирана, ако в три последователни дни цените на масовите горива у нас се задържат над 1,60 евро за литър.