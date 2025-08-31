България

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана

31 август 2025, 07:11
Източник: БТА

П ремиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят днес най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 11 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 9 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 22 часа
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 10 часа

