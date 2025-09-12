България

Има задържан за убийството на жена в село Крайници

По първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление

Обновена преди 41 минути / 12 септември 2025, 07:42
Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
О ткриха заподозреният мъж за убийството на жена в село Крайници. Той е заловен в село Дъбница. При задържането му направил опит да се самонарани. Жертвата живеела с него на семейна начала, предава NOVA.

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Сигналът, че жената е пребита е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта. Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата. Мъжът е обявен за издирване. Според първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление.

„Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми”, заяви кметът на Крайници Десислав Начов.

По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10 годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време.

„Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили”, каза Начов.

Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си. За мъжа не знае нищо.

<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 13 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 13 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 12 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Последни новини

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

България Преди 2 часа

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина

<p>Какво пише в завещанието на Армани</p>

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Любопитно Преди 3 часа

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

България Преди 3 часа

Подсъдимият признава изцяло автентичността на всички клипове с насилие

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Любопитно Преди 4 часа

Организацията преобръща начина, по който се срещат компании и кандидати за работа

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

България Преди 4 часа

Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Любопитно Преди 4 часа

Хърли се появи на червения килим заедно със своя 23-годишен син Деймиън Хърли и приятеля си, 64-годишния Били Рей Сайръс

Свят Преди 5 часа

Няколко европейски държави също извикаха в последните часове руските посланници

Свят Преди 5 часа

Сред тях е и президентът на Русия Владимир Путин

Любопитно Преди 5 часа

„Машината е като снаряд. Ако не се съобразиш със законите на физиката – резултатът е трагичен“, казва шефът на Националното следствие Мариян Маринов

България Преди 6 часа

Нападателят слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да oтправя нецензурни думи към тях

Любопитно Преди 6 часа

Кои известни личности са се срещали с един от най-противоречивите световни лидери на нашето време

Любопитно Преди 6 часа

Според публикации, актрисата е искала да постави кариерата си на първо място

<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 7 часа

Той е досегашен член на Комисията

България Преди 7 часа

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

Любопитно Преди 7 часа

Белград да насочи влиянието си изцяло към Република Сръбска в Босна

<p>На прага на 15 септември: Масирани акции срещу наркоразпространението и киберпрестъпността</p>

Сарафов и Митов с мерки срещу киберпрестъпленията и наркоразпространението сред учениците

България Преди 7 часа

Съвместната операция между прокуратурата и МВР обхваща местата около училища, търговски центрове, дискотеки

