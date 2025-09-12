Има задържан за убийството на жена в село Крайници

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

О ткриха заподозреният мъж за убийството на жена в село Крайници. Той е заловен в село Дъбница. При задържането му направил опит да се самонарани. Жертвата живеела с него на семейна начала, предава NOVA.

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Сигналът, че жената е пребита е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта. Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата. Мъжът е обявен за издирване. Според първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление.

„Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми”, заяви кметът на Крайници Десислав Начов.

По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10 годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време.

„Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили”, каза Начов.

Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си. За мъжа не знае нищо.