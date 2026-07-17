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Сърбия се присъедини към космическата програма „Артемида“

„Артемида“ е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от американската космическа агенция НАСА

17 юли 2026, 13:40
Сърбия се присъедини към космическата програма „Артемида“
Космос   
Източник: Istock
  • Сърбия официално се присъедини към космическата програма „Артемида“, след като външният министър Марко Джурич подписа споразумението в централата на НАСА във Вашингтон.
  • Присъединяването отваря нови възможности за научно и технологично сътрудничество, включително между университети, изследователски институти, иновативни компании и млади учени.
  • САЩ определиха събитието като знак за нов етап в отношенията със Сърбия, като подписването предхожда първия стратегически диалог между двете държави във Вашингтон.

Сърбия официално се присъедини към космическата програма „Артемида“ в централата на НАСА във Вашингтон, а споразумението за присъединяване беше подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука.

„С подписването на „Споразумението Артемида“ Сърбия се присъединява към общността на нациите, ангажирани с прозрачност, оперативна съвместимост, устойчивост, научно сътрудничество и отговорно стопанисване на нашата споделена космическа среда. Бих искал да изразя искрената си благодарност към САЩ и НАСА за тяхното партньорство и лидерство“, каза Джурич пред РТС.

„Артемида“ е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от американската космическа агенция НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човечеството на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.

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Марко Джурич изрази убеждението си, че днешното събитие ще създаде нови възможности за сътрудничество между научни институции, университети, иновативни компании и млади изследователи.

Държавният департамент оцени, че отношенията между САЩ и Сърбия навлизат в нова ера.

На церемонията по подписването присъстваха още заместник-администраторът на НАСА Мат Андерсън, помощник-държавният секретар на САЩ по океаните, международните екологични въпроси и науката Уесли Брукс, сръбският посланик във Вашингтон Драган Шутановац и Мария Гнятович от Министерството на науката, технологичното развитие и иновациите.

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Брукс благодари на сръбското правителство за продължаващото сътрудничество и за присъединяването към програмата „Артемида“, оценявайки, че днешното присъствие на сръбския външен министър във Вашингтон е изключително значимо.

„Вашето присъствие тук днес, за да подпишете споразумението, е особено важно. Утре ще проведем първия по рода си стратегически диалог между САЩ и Сърбия в Държавния департамент, който ще отбележи огромна крачка напред в отношенията между САЩ и Сърбия. Подписването от ваша страна на споразумението „Артемида“ днес ще бъде прелюдия към това историческо събитие“, каза Брукс.

Той добави, че космическото сътрудничество по своята същност е насочено към бъдеще, сътрудничество и оптимизъм.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
Наука и технологии САЩ Сърбия Програма Артемида НАСА Космическо сътрудничество Марко Джурич Стратегически диалог Космос
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