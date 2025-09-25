„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

Н а открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по искането на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през октомври в размер на 61,01лв./MWh или 31,19 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За септември утвърдената от регулатора цена беше 60,52 лв./MWh.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат ключова роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителят на „Булгаргаз“ ЕАД заяви, че към днешна дата дружеството потвърждава първоначално предложената цена за октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh. На 30.09.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ, и същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение.