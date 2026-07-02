България

Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!

По думите му една от най-важните черти на Сърчаджиев е била неговата отговорност и прецизност.

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 16:08
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А ктьорът и председател на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев определи починалият Йосиф Сърчаджиев като изключителна творческа личност с богат опит, силно присъствие на сцената и ярък професионализъм. 

Пред БГНЕС Мутафчиев сподели лични спомени от съвместната им работа и подчерта значението на Йосиф Сърчаджиев за няколко поколения актьори.

„Това е личност и актьор с изключително богат опит и с много сериозен авторитет, наследник на една изключително силна творческа фамилия“, заяви Мутафчиев по повод кончината на Йосиф Сърчаджиев.

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

„Работил съм с него в театър „Зад канала“ като актьор. Прекрасен колега и актьор, с много хубаво чувство за хумор, което държи цялата трупа в кондиция. Ние наистина само се учим от него. Гледаме го и се учим от него. Много фин, много прецизен в работата си и с ролите си, и изключителен чешит – в хубавия смисъл на думата“, сподели Мутафчиев.

По думите му една от най-важните черти на Сърчаджиев е била неговата отговорност и прецизност.

Мутафчиев подчерта и влиянието му върху по-младите актьори.

„С доброто си отношение към работата и с професионализма, който владееше. Младите актьори се учат от най-големите професионалисти, и той е един от тях“, каза той.

Мутафчиев припомни и богатата му кариера в различни театри в страната – Военния театър, театрите в Сливен и Бургас, „Зад канала“, както и режисьорската му дейност.

„Интересен човек, много любопитен към работата, към изкуството и към театъра. С професионално отношение към всеки един от нас – никога не си е позволявал да пренебрегне някого заради това, че е по-млад или с по-малка роля“, подчерта председателят на Съюза на артистите.

В заключение Христо Мутафчиев обобщи: „Златен човек, какво може да се каже за него? Златен човек!“

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Йосиф Сърчаджиев Христо Мутафчиев театър
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