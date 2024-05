Хилари Клинтън в София: Продължаваме да се борим за правата на жените

"Правата на жените са недовършената работа през 21 век. Трябва да намираме начини за помагаме на младите жени да получават образование, способности, така че да могат да развият своя потенциал."

Това заяви Хилари Клинтън на специална среща на Глобалната инициатива на Клинтън (Clinton Global Initiative – CGI) в София. Визитата е по покана на Кирил Домусчиев.

Срещата в София, организирана от Кирил Домусчиев и "Домусчиев импакт" (Domuschiev Impact), е част от "Пътят към септември" на CGI – целогодишни срещи за установяване на нови партньорства и идентифициране на начини за предприемане на действия, водещи до срещата на CGI 2024 в Ню Йорк, 23-24 септември.

"За съжаление има хора, които искат да оставят тази врата затворена и не виждат ползата от разнообразието и равнопоставеността на жените в частния и държавния сектор", каза Клинтън.

Тя посочи, че участието на жените във всички сектори ще донесе огромни ползи за световната икономика и подчерта, че за нея е огромно удоволствие отново да бъде в София.

Според бившия държавен секретар Хилари Клинтън истината е, че много жени и момичета се сблъскват с пречки. Те получават около 24 процента по-ниски доходи, наистина намират работа в по-ниско платени части на икономиката и със сигурност са недостатъчно представени в бордовете на директорите или на висшите ръководни позиции в корпоративния сектор. "От една страна имаме страхотни възможности, но трябва да бъдем честни по отношение на нагласите", посочи Клинтън, допълвайки, че предприятията, ръководени от жени, са получили 2 процента по-малко от инвестирания рисков капитал през миналата година.

Тя припомни, че всяка една на 10 жени живее в бедност, но все пак икономиките, от които са част, не биха могли да функционират без тяхната неплатена работа.

Клинтън приветства факта, че тази дискусия се провежда тук, в България, защото страната ни е пример за жени в парламента и на корпоративни позиции.

"Има много уроци, които можем да научим, но също така и предизвикателства, с които трябва да се сблъскаме, и можем да започнем, като поставим по-голяма стойност на жените и всичко, с което те допринасят в работата си", коментира Клинтън.

По думите на Кирил Домусчиев, съосновател на "Домусчиев импакт" и член на Консултативния съвет на CGI, гласовете на жените предприемачи често остават нечути, а те са вдъхновяващи и може да бъде направено повече за техния успех. Преодоляването на разликата между половете ще даде тласък на икономиката с 3 трилиона долара, каза Домусчиев.

Той подчерта, че фокус на днешното събитие е житейският път на Хилъри Клинтън, който е доказателство, че всичко е възможно. Домусчиев заяви, че част от тяхната мисия е да помогнат на жените да се чуе техния глас.

Хилари Клинтън приветства като свой събеседник президента на Косово Вьоса Османи, спечелила поста с най-голямата подкрепа, която човек- независимо мъж или жена, някога е получавал в Косово.

"През последните поне 25 години, като политик, адвокат и като активист, аз видях, че колкото повече овластяваме момичетата и жените, това толкова повече се отразява на просперитета на всички граждани", каза Османи, подчертавайки, че борбата в тази насока е на няколко фронта. От една страна това е реформиране и насочване на икономическите политики по начин, който включва приноса на жените в работната сила, защото изключвайки ги, това ще забави икономическият растеж. Османи също така смята, че трябва да се въвличат жените повече в политиката, защото по този момент те имат думата при взимането на решенията.

По мнението на президента на Косово трябва да се инвестира повече и в политики, които подкрепят образованието на жените, защото то е важен аспект на икономическия полъх на вятъра.

Османи допълни, че трябва повече справедливост или повече върховенство на закона и равенство, защото в противен случай няма да се постигнат желаните резултати.

"Овластяването на жените в икономическо отношение има ефект отвъд собствения им индивидуален успех. То овластява обществата да постигне повече", коментира тя, посочвайки за пример собствената си страна.

Събитието събира световни лидери от публичния и частния сектор, за да идентифицират начини за подкрепа на глобалния напредък на жените.

Хилари Клинтън и Кирил Домусчиев Източник: БТА

CGI е общност от утвърдени и изгряващи лидери, които работят заедно за създаване и прилагане на ангажименти за действие – нови, специфични и измерими решения за належащи глобални предизвикателства. Срещата в София е част от „Пътят към септември" на CGI – ежегодни събирания за установяване на нови партньорства и инициативи преди Годишната среща на CGI 2024 в Ню Йорк на 23 – 24 септември.

Форумът събра повече от 200 лидери, които ще работят заедно по инициативи за подкрепа на женското лидерство и по-справедлив достъп до капитал, заетост и напредък.

Сред участниците в срещата са президентката на Косово Вьоса Османи, Чери Блеър - съпругата на бившия британски премиер Тони Блеър и основателка на Фондация за жените “Чери Блеър”, Йозлем Денизмен - основателка на разплащателната платформа Monay.

Във форума участват още Джесика Еспиноза - създателка на 2X Global - глобална организация за инвеститори, доставчици на капитали и посредници, Елпита Кокота - създателка на MEXOXO - неправителствена организация, която подкрепя жените предприемачи.

В София е и Джослин Манган, която е създател на Him for her - социално дружество, чиято мисия е да има повече жени в управителните съвети на компаниите.

