Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Ж ълт код за горещо време е обявен в неделя в 21 области в страната.

От Националния институт по метеорология и хидрология посочват, че предупредителният метеорологичен код е в сила за областите: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол.

В тези области се очакват максимални температури между 35 и 37 градуса. Кодът предупреждава за възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца вследствие на високите температури.

Източник: НИМХ

Според прогнозата на НИМХ днес ще бъде слънчево.. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток.

Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

В понеделник

ще бъде слънчево и горещо с максимални температури до 39°-40°. Във вторник ще има временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. Вятърът ще е слаб, в Източна България временно умерен, от североизток.

