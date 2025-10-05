България

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

Заради маловодието в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги

5 октомври 2025, 08:57
Т ова лято река Дунав в българския участък достигна критично ниски нива. Заради маловодието край Лом в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги. Само последната седмица нивото при Лом е спаднало с над от половин метър.

Тони Йорданов е от Лом и следи нивото на реката почти всеки ден.

„Тук съм, стига да не съм на работа. Нивото е доста по-ниско, даже началото на юни беше доста по-ниско, но като няма дъждове така ще е. От година на година все по-зле става“, казва той пред NOVA.

Ниските води се отразяват и на риболова, разказват ломските рибари.

„Има най-вече дребна риба, уклей. Обаче времето и нивото на водата не е постоянно. Сега идва водата, а след един два дни спада. Това абсолютно влияе“, разказва Емил Миланов.

Заради плитчините на реката, корабоплаването от месец юли е затруднено, а фериботът край Оряхово спрял за няколко седмици.

„Характерното тази година е, че много рано настъпиха ниските води на река Дунав, още през месец юли. Така че от месец юли сме в условията на ниско корабоплавателно ниво, а това води до по-малкото натоварване на корабите, които се съобразяват с измерени плитчини по реката и разбира се намаляване на ефективността от превозите“, разкрива инж. Тони Тодоров - директор „Речен надзор“.

При Лом нивото на река Дунав това лято е паднало под 50 сантиметра над морското равнище. През последната седмица се наблюдава леко покачване, но прогнозата е за ново понижаване.

„Следващите десетина дни очакваме бавно понижаване. Това няма да доведе до драстично влошаване на обстановката, но все пак тенденцията е надолу. Опасност за хората няма, но всичко е свързано най-вероятно с климата“, допълни инж. Тони Тодоров.

Местните си спомнят и 23 април 2006 година, когато реката е достигнала 978 сантиметра над морското равнище. А това лято вместо вода, в коритото на реката има гора.

Източник: NOVA    
Лом Дунав вода ниво
