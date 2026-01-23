България

Йорданова: Представяте ли си абсурда, в който българското правителство поставя цяла България

Документът е подписан, но не е влязъл в сила, подчерта Йорданова

23 януари 2026, 12:51
Йорданова: Представяте ли си абсурда, в който българското правителство поставя цяла България
Р атификацията на документа за присъединяване към Съвета за мир да не се разглежда от Народното събрание преди произнасяне на Конституционния съд (КС), настоява „Демократична България“.

По повод изявлението на правителството да внесе следващата седмица документа за ратификация в Народното събрание, искаме преди това да има произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на документа с основния закон на страната ни, обяви Надежда Йорданова от „Да, България“, част от „Демократична България“. Основанието, уточни тя,  е Конституцията, което предвижда процедура преди ратификация да може да се поиска становище на КС дали подписаният документ отговаря на Конституцията т.е. преди в пленарната зала да влезе ратификационният закон. Докато няма ратификация на международните документи, за които е нужна такава, те не влизат в сила. Документът е подписан, но не е влязъл в сила, подчерта Йорданова.

Тя припомни, че за да бъде сезиран КС, са нужни 48 подписа. Ще подготвим мотивите, посочи депутатът. „Ако видите информационната система на Министерския съвет за взетите решения от 20, 21, 22 януари, а се твърди, че решението за присъединяване е взето на 21, няма подобно решение, има само едно, което е поверително“, продължи тя. „Представяте ли си абсурда, в който българското правителство в оставка поставя цяла България“, изтъкна депутатът. „Ако поверителният акт е този, който е оправомощил Росен Желязков да подпише този документ, мисля, че скандалът става още по-голям при положение, че Хартата е публична и целият свят я е видял“, коментира Надежда Йорданова.

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

До вчера Росен Желязков беше „сламен премиер, от когото нищо не зависеше, днес е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа, превърна я в Троянски кон, обърна гръб на европейските ни партньори“, допълни Йордан Иванов.

За проваленото за втори ден обсъждане на второ четене на промените в Изборния кодекс поради липса на кворум в  пленарната зала, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов предположи, че явно няма мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозиция, на експерти, са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Смятаме, че тази тема следва да е приключила, няма време за експерименти по Изборния кодекс, изтъкна депутатът.

Президентът подписа указа за обнародването в 'Държавен вестник' на ратифицирания от Народното събрание договор за присъединяване към общността

По темата за т.нар. мъртви души в избирателните списъци Божанов обясни, че от „Да, България“ имат свое предложение, както и „Има такъв народ“ (ИТН). По думите му предложението на ИТН би създало повече проблеми. Според „Да, България“ начинът за изчистване на избирателните списъци е лица без валидни лични карти и без подадено заявление за издаване на нови да не бъдат включвани в тях.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че ще подадат нов сигнал в прокуратурата, свързан с трети лица, фирми, които са предоставяли, по думите му, услуги и са правили разходи в полза на Делян Пеевски. За това има индикации, данни, поясни той.

На въпрос дали виждат Румен Радев за възможен партньор, след като той слезе на политическия терен, Божидар Божанов припомни, че вече са заявили къде стоят. България трябва да е в сърцето на Европа, да участва във вземането на решения по отношение на общата европейска сигурност, посочи той.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 21 минути

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Орбан разкритикува Зеленски

Орбан разкритикува Зеленски

Свят Преди 45 минути

Това се случва на фона на предстоящите избори в Унгария

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 1 час

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Любопитно Преди 1 час

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха рекордните 16 отличия за „Грешници“, изненадващо отсъствие на „Злосторница: За добро“ и редица пренебрегнати, сред които Ариана Гранде, Адам Сандлър и Дуейн Джонсън

<p>Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред</p>

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

България Преди 1 час

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 1 час

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 1 час

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 1 час

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

България Преди 2 часа

След 9 години на „Дондуков“ 2, десетки политически битки и седем служебни кабинета, Румен Радев напуска президентския пост

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 2 часа

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 2 часа

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 2 часа

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 2 часа

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 2 часа

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

<p>От &bdquo;дясната ръка&ldquo; на Радев до върха на държавата: Първата жена президент на България - Илияна Йотова</p>

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

България Преди 2 часа

Кой е политическият стратег, който поема властта от Румен Радев?

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

