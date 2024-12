Макрон цели Франция да има нов министър-председател до 48 часа

Ф ренският президент Еманюел Макрон се стреми да избере нов министър-председател „в рамките на 48 часа“.

Това заявиха партийните лидери, които се срещнаха с него на 10 декември, след като миналата седмица бе свалено правителството на Мишел Барние, предаде АФП.

🇫🇷 French President Emmanuel #Macron has called for a joint meeting of parliamentary leaders to look for a potential way out of #France’s political stalemate and nominate a new prime minister.



FRANCE 24’s @GadevaElitsa has the details ⤵️ pic.twitter.com/5x6IdFoaIR