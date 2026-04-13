Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да произвежда повече енергия

Т рябва да увеличим обема на произвежданата в ЕС енергия, включително от ядрено гориво, каза днес президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след седмичното заседание на еврокомисарите, на което бяха обсъдени последиците от кризата в Близкия изток.

По нейните думи дългосрочните решения са свързани с повече електрификация и с преодоляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Тя уточни, че от началото на ударите срещу Иран ЕС е платил 22 милиарда евро повече за внасяните изкопаеми горива.

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Според Фон дер Лайен, дори сраженията утре да бъдат прекратени, последиците ще се запазят дълго.

"Трябва да намалим потреблението на горива", призова тя. Фон дер Лайен изброи представените по-рано мерки срещу поскъпването на енергията и изрази надежда те скоро да бъдат одобрени.

Тя призова за тясно съгласуване между държавите от ЕС по отношение на захранването на газовите хранилища и освобождаването на петролните резерви. Фон дер Лайен посочи, че очаква до края на месеца да бъдат одобрени временни мерки за повече гъвкавост при осигуряването на държавна помощ за най-засегнатите от поскъпването на енергията.

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Президентът на ЕК заяви, че затварянето на Ормузкия проток нанася огромни щети, докато преговорите са в застой. Фон дер Лайен посочи, че всяко споразумение трябва да отчита тревогите, свързани с ракетната и ядрената програма на Техеран, както и свободното движение през протока. Тревожим се, че ударите по Ливан може да засенчат целия процес, каза тя. Основна поука от последните седмици е, че не може в Близкия изток да има стабилност, докато Ливан гори, добави Фон дер Лайен.