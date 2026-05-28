България

Прокуратурата в Кърджали не знае за разпита на кмета

28 май 2026, 14:52
Източник: Георги Димитров/Vesti

О кръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали, съобщиха от държавното обвинение.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия, посочват оттам.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

Припомняме, че днес кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитан в Областната дирекция на МВР.

"Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Сумата на обществената поръчка е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката", обясни министърът на вътрешните работи Иван Демержиев, като добави, че стойността на въпросната обществена поръчка е 5 млн. лв.

Демержиев също така заподозря прокуратурата в Кърджали, че може да се опита да попречи на разследването и апелира към главния прокурор и ВСС да се вземат мерки.

Източник: Prb.bg    
Ерол Мюмюн разследване Иван Демержиев
Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Операция "Хидра", родители взимали дрога на децата си

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела" е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури"

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

„PR екип на годината" и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

