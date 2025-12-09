Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Ресорната комисия в НС прие на първо четене бюджета на ДОО за 2026 г.

След брутален побой в "Люлин": 42-годишен мъж е с опасност за живота

Грипът, който по думите на д-р Николова „удря като влак“, се очаква у нас през януари

П арламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не проведе поради липса на кворум насроченото за днес заседание, на което трябваше да разгледа Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г.

За представянето на законопроекта бяха дошли министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

Ресорната комисия в НС прие на първо четене бюджета на ДОО за 2026 г.

В момента в сградата на Народното събрание по проектобюджета на ДОО, НЗОК и на държавата за догодина заседание провежда водещата комисия по бюджет и финанси.

Председателят на регионалната комисия Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) отбеляза, че бюджетът е изключително важна тема за цялото общество.

"Колегите от Министерски съвет положиха неимоверни усилия, денонощни в последната седмица, за да преработят и да представят един бюджет, който не е дело само на Министерство на финансите и на правителството, а на всички работодателски и браншови организации. Имаме бюджет, който в голямата си част, на 99 процента, удовлетворява исканията и на синдикални, и на работодателски организации", посочи Нанков.

"Нашето мнение е, че въпреки факта, че капиталовата програма е намалена в предложения проектобюджет, това беше единствения възможен вариант при така фиксираната приходна част на бюджета да се постигне 3 процентния дефицит, ние ще подкрепим бюджета в зала", добави той.

Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие

Вчера след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество правителството одобри проектобюджета за 2026 г., след което трите законопроекта бяха внесени в парламента.

Според проектобюджета средствата за капиталови разходи през следващата година възлизат на 7,020 млрд. евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,165 млрд. евро и с европейско финансиране от 3,855 млрд. евро в т.ч. Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти по приложение 3 към законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., включително за проекти, които се възлагат и изпълняват от кметовете на райони в градовете с районно деление, е в размер до 920,3 млн. евро. Разплащането ще се извършва от Българската банка за развитие при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.