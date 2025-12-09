Ресорната комисия в НС прие на първо четене бюджета на ДОО за 2026 г.

Б юджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и Държавният бюджет влязоха за разглеждане в ресорната комисия в парламента. След като параметрите бяха обсъдени между правителство, синдикати и бизнес, днес те трябва да минат и на първо четене в Бюджетната комисия. Малко след обяд беше приета на първо четене фискалната рамка на ДОО.
Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие
След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.
Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.
МС одобри законопроекта за държавния бюджет за 2026 година
Минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО. Предвидените приходи са 50 млрд. евро, а разходите – 54 млрд. евро. Дефицитът е 3%.
И този път заседанието на Бюджетната комисия започна със спор между управляващи и опозиция за кворума.
Бюджетът на общественото осигуряване беше един от най-спорните предишния вариант на план-сметката. Кабинетът се отказа да вдига вноските и потърси други приходоизточници.
Какво пише за заплати и осигуровки в новия Бюджет 2026
Фискалният съвет отново излезе с критично становище - настоящата политика в НОИ неминуемо ще доведе до нужда от вдигане на вноската и то скоро.
"Увеличението на разходите за 2026 г. с 9 процента изпреварва темпа на приходите, който е 8 процента. Това дава отражение с вероятно увеличение на ставките и ще повлияе много негативно на бизнеса", смята Богомил Манов.
Тъй като вдигане на вноските се предвижда през 2027 и 2028 г. бизнесът настоява да се изчисли колко хора ще плащат вноски следващите поне 30 години преди да се изчисли ставката.
"Дефицитът за 2025 г. е 9 млрд. За 2026 е 12 млрд. лева видно е, че не можем да настигнем с приходите. Затова или вдигаме рязко осигуровката, или вдигаме базата", предложи Мария Минчева от БСК.
И тук синдикатите напомниха общественото осигуряване не е бизнес, а социална подкрепа за гражданите.
"Социалното осигуряване е система и всички плащания са социални, друг е въпросът, ако пипаме нещо, което не е там с тази цел", смята Ася Гонева от КНСБ.