България

Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството

Измамниците заплашват с последващи санкции и подканват шофьорите да платят до 48 часа, за да откраднат личните и банковите им данни

16 ноември 2026, 11:24
Фалшиви глоби от МВР точат банкови сметки: Хакери клонираха сайта на министерството
Източник: Георги Димитров/Vesti
  • Хакери са създали фалшиво копие на портала за електронни услуги на МВР и изпращат съобщения за несъществуващи глоби с 48-часов срок за плащане.
  • Целта е чрез заплахи и подвеждащи линкове да бъдат откраднати лични и банкови данни, като системата генерира глоба дори при произволен регистрационен номер.
  • МВР предупреждава за измамата, а експертите съветват да не се отварят съмнителни линкове и при извършено плащане незабавно да се блокира банковата карта.

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Хакери клонираха портала за електронни услуги на МВР и изпращат фалшиви съобщения за неплатени глоби и за превишена скорост. Срокът за заплащането на санкцията е посочен до 48 часа, като има заплахи за последващи такива. Създадената от хакерите система генерира глоба дори при въвеждане на произволен регистрационен номер, пише NOVA.

МВР предупредиха вече на официалните си страници във Facebook, както и в други социални мрежи за измамата.

Нова вълна от фишинг атаки: МВР с важно предупреждение

Ако човек отвори изпратения линк, попада на фалшиво копие на сайта на МВР. Страницата изглежда съвсем като истинската. Целта на хакерите е да вземат неправомерно личните и банковите данни на потребителите и да ги използват по неправомерен начин.

Киберекспертът Сашка Бончева обясни в ефира на „Твоят ден” как работи схемата. Потребителите се подканват да платят тази фалшива глоба под претекст, че могат да се възползват от намаление при бързо плащане, обясни тя.

В тези съобщения има няколко елемента на социално инженерство – претекст, спешност и страх, каза експертът. Използва се името на дадена авторитетна организация, трябва да се реагира максимално бързо и има страх от завеждане на дело или отнемане на автомобил, допълни тя.

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

В измамата прави впечатление, че липсва конкретика. Фишовете обикновено посочват регистрационния номер, датата, часа и мястото, където е констатирано нарушението, посочи още Бончева.

Експертът препоръча да бъдем внимателни. Цялото име на домейна е различно и не трябва да се кликва на линка. Ако случайно се стигне до заплащане на сума, трябва да се блокира картата, а от банката да бъде издадена нова.

 

 

Източник: NOVA    
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