България

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

9 май 2026, 17:52
Източник: МВР

С лужителите на дирекция “Киберпрестъпност” на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) установиха и арестуваха изпращачи на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани, съобщиха от пресцентъра на МВР.

През последните дни стотици фалшиви съобщения през облачни услуги са разпратени от името на МВР към клиенти за това, че са нарушили правилата за движение по пътищата и дължат глоби за превишена скорост, като се призовават да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш.

При проведените действия по разследването в условията на неотложност са открити и иззети компютърни конфигурации, мобилни устройства, флаш памети и различни видове карти на финансови институции, мобилни оператори и др.

При първоначалната проверка са установени множество доказателства за извършваната престъпна дейност - информация за нерегламентирано използване на лични и банкови данни, над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви, преводи на суми, фалшиви домейни, имитиращи страниците на официални институции и куриерски компании. Открити са и данни и за изготвяне и изпращане на смишинг съобщения за неполучени пратки от името на куриерски офиси. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект. 

Предстоят подробни експертизи. 

Двама мъже - на 30 и на 35 г., са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и област София с цел установяване на извършителите на престъпното деяние по чл. 212а от Наказателния кодекс - за въвеждане в заблуждение на лица чрез компютърна измама с цел набавяне на имотна облага, за което НК предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба до 6000 лева, се посочва в съобщението.

Предстоят полицейски действия за разкриването на други извършители и на цялостната измамна дейност. 

МВР разпространи видео и снимки от задържането, които можете да видите тук.   

Вчера от МВР предупредиха за нова фишинг измама от името на МВР с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби.

Източник: Теодора Цанева/БТА    
Киберпрестъпност Фишинг Измама Лични данни Банкови сметки ГДБОП
