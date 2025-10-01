НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

В навечерието на въвеждането на еврото в България, Националният осигурителен институт (НОИ) излезе с категорично уверение към пенсионерите, че техните доходи са гарантирани и няма да претърпят никакви промени, намаления или спиране.

Управителят на НОИ, Весела Караиванова, заяви това по време на среща с възрастни хора в село Граф Игнатиево, част от национална кампания за информиране на гражданите.

Караиванова подчерта, че

Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и НОИ гарантират изплащането на пенсиите, като превалутирането ще се извърши по официалния курс на БНБ.

Тя обясни, че на 1 януари 2026 г. е възможно да има минимална промяна в евроцентове, главно при вдовишките добавки и наследствените пенсии, но винаги в полза на лицата. „Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери Караиванова пенсионерите.

По време на срещата, която се проведе по повод Международния ден на възрастните хора,

експерти от НОИ разясниха на присъстващите и как да се предпазят от измами, свързани с превалутирането и обмяната на пари.

Караиванова изтъкна важната роля на възрастните хора за изграждането на България и техния принос към обществото, определяйки ги като хора от „златната възраст“.

Инициативата е част от по-широка кампания на НОИ за повишаване на информираността относно процеса на превалутиране на всички плащания, извършвани от института, с цел осигуряване на спокойствие и сигурност за всички български граждани.