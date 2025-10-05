Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

С ветовният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза на Евроволей 2026:

група "А"

Италия,

Швеция,

Словения,

Чехия,

Гърция,

Словакия.

група "В"

България,

Република Северна Македония,

Полша,

Украйна,

Португалия,

Израел.

група "С"

Финландия,

Естония,

Сърбия,

Белгия,

Нидерландия,

Дания.

група "D"

Румъния,

Латвия,

Франция,

Германия,

Турция,

Швейцария.

България ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол при жените, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. Мачовете от група "В" с участието на българския отбор ще се играят в чешкия град Бърно.

Европейското първенство ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

В група "А" са съставите на:

Турция,

Латвия,

Полша,

Германия,

Словения,

Унгария.

В група "С" са:

Азербайджан,

Португалия,

Нидерландия,

Белгия, Румъния,

Испания

Група "D" ще бъдат: