Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

С ветовният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.
Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.
Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.
Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.
Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.
България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.
Жребий за груповата фаза на Евроволей 2026:
- група "А"
- Италия,
- Швеция,
- Словения,
- Чехия,
- Гърция,
- Словакия.
- група "В"
- България,
- Република Северна Македония,
- Полша,
- Украйна,
- Португалия,
- Израел.
- група "С"
- Финландия,
- Естония,
- Сърбия,
- Белгия,
- Нидерландия,
- Дания.
- група "D"
- Румъния,
- Латвия,
- Франция,
- Германия,
- Турция,
- Швейцария.
България ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол при жените, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. Мачовете от група "В" с участието на българския отбор ще се играят в чешкия град Бърно.
Европейското първенство ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.
В група "А" са съставите на:
- Турция,
- Латвия,
- Полша,
- Германия,
- Словения,
- Унгария.
В група "С" са:
- Азербайджан,
- Португалия,
- Нидерландия,
- Белгия, Румъния,
- Испания
Група "D" ще бъдат:
- Швеция,
- Черна гора,
- Италия,
- Франция,
- Словакия,
- Хърватия.