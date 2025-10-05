България

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път

5 октомври 2025, 18:32
С ветовният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. 

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Президентът и депутатите приветстваха националния отбор по волейбол (СНИМКИ)
Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът  на БФВ Любомир Ганев.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. 

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза на Евроволей 2026:

  1. група "А"
  • Италия,
  • Швеция,
  • Словения,
  • Чехия,
  • Гърция,
  • Словакия.
  1. група "В"
  • България,
  • Република Северна Македония,
  • Полша,
  • Украйна,
  • Португалия,
  • Израел.
  1. група "С"
  • Финландия,
  • Естония,
  • Сърбия,
  • Белгия,
  • Нидерландия,
  • Дания.
  1. група "D"
  • Румъния,
  • Латвия,
  • Франция,
  • Германия,
  • Турция,
  • Швейцария.
Награждаване на България на Световното по волейбол
България ще се изправи срещу Австрия, европейския вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол при жените, отреди тегленият в италианския град Бари жребий. Мачовете от група "В" с участието на българския отбор ще се играят в чешкия град Бърно.

Европейското първенство ще се проведе между 21 август и 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

В група "А" са съставите на:

  • Турция,
  • Латвия,
  • Полша,
  • Германия,
  • Словения,
  • Унгария.

В група "С" са:

  • Азербайджан,
  • Португалия,
  • Нидерландия,
  • Белгия, Румъния,
  • Испания

Група "D" ще бъдат:

  • Швеция,
  • Черна гора,
  • Италия,
  • Франция,
  • Словакия,
  • Хърватия.
Националният отбор на България по волейбол на Световното първенство за мъже
Източник: БТА, Асен Даскалов    
Евроволей 2026 България Волейбол Жребий Мъжки турнир Женски турнир Групова фаза Домакинство Полша Варна и София
