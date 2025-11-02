България

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

2 ноември 2025, 06:56
Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване
Източник: Kanal3

В неделя ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, като до обяд мъглата и облачността ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла.

В София максималната температура ще бъде около 20°.

Вижте в нашата галерия: Най-популярните дестинации, които да посетим през есента

Най-популярните дестинации, които да посетим през есента
10 снимки
Храм Tenryu ji
есен гора
есен двойка парк възрастни хора
есен

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места –  мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.

Източник: НИМХ

В понеделник преди обяд в планините и планинските райони ще се задържи слънчево, ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър юг-югозапад. Сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

Източник: НИМХ

Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът ще е умерен от северозапад. Дневните температури ще се понижат.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Неделя Понеделник Вторник Температури Слънчево време Мъгла Валежи Черноморие Планини
Последвайте ни
Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 15 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 10 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 10 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 9 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

България Преди 17 минути

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

България Преди 21 минути

Той е носител на редица награди в България и чужбина

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Свят Преди 41 минути

Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

Свят Преди 43 минути

Тази гора в Румъния е място, където човешкото въображение може да се развихри

Артър Джеймс Балфур

2 ноември: Как 67 думи променят Близкия изток завинаги

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Свят Преди 8 часа

Събитието събра делегации от 79 държави

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Свят Преди 9 часа

В ранните часове на събота неизвестни нападатели са открили огън по къщи, автомобили и жители

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Любопитно Преди 9 часа

Диджеят Иван Абаджиев напусна Къщата след неприемливо държание

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Свят Преди 12 часа

Генералът отбелязва, че е в ход цялостна операция за унищожаване и изтласкване на руските сили от Покровск

Удар с бутилка прекрати дербито в Пловдив

Удар с бутилка прекрати дербито в Пловдив

България Преди 13 часа

Министерството на младежта и спорта остро осъди проявата на насилие

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

България Преди 13 часа

Лицето е проявило агресия

Кой ще напусне Big Brother две седмици преди финала?

Кой ще напусне Big Brother две седмици преди финала?

Любопитно Преди 14 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Страшна криза и в небето над САЩ

Страшна криза и в небето над САЩ

Свят Преди 14 часа

В петък над 5600 полета бяха извършени със закъснение, а 500 бяха отменени

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Тя се впуска в зрелищна кастинг битка тази вечер

Кола по таван на пътя, пострадаха жена и малко дете

Кола по таван на пътя, пострадаха жена и малко дете

България Преди 15 часа

Заради катастрофата движението по пътя Смолян - Мадан се извършва двупосочно в една лента

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

България Преди 15 часа

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 часа

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-дъждовния октомври от 1930 г. насам

sinoptik.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 ноември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 ноември, неделя

Edna.bg

Реал Мадрид загря за Ливърпул със здрав бой над Валенсия и дръпна на върха

Gong.bg

Феновете на Ливърпул изразиха позицията си - подкрепиха силно Арне Слот

Gong.bg

Слънчева ноемврийска есен в неделя

Nova.bg

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

Nova.bg