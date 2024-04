Дипломатическа атака: Израел призова за още санкции срещу Иран

М инистърът на външните работи на Израел призова западните си съюзници да наложат санкции срещу иранската програма за балистични ракети и да обявят Иранската революционна гвардия за терористична организация след първата в историята директна военна атака на Техеран срещу Тел Авив, предаде Ройтерс.

"Заедно с военния отговор на нападението с ракети и дронове, аз повеждам и дипломатическа атака срещу Иран", написа външният министър Израел Кац в публикация в социалните мрежи.

Той каза, че е изпратил писма до 32 държави и е говорил с редица съюзници, като ги е призовал да "наложат санкции върху иранската програма за балистични ракети и да обявят Революционната гвардия за терористична организация, като начин Иран да бъде спрян и отслабен."

