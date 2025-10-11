България

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение на цените след въвеждането на еврото“, допълват експертите

11 октомври 2025, 08:51
Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна
Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка
Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда
С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените
Желязков в

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката
Делото

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация
Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Д ва месеца преди България да влезе в еврозоната, интересът към покупката на жилища не спира да расте. Особено търсени са тристайни и по-големи апартаменти, които купувачите виждат не само като дом, но и като сигурна инвестиция.

Към този момент в България жилището и инвестицията в такова е една от най-сигурните инвестиции, така че забелязваме със сигурност интерес точно заради това, информира NOVA.

Пазарни тенденции

Най-търсените жилища са в София, като младите семейства предпочитат ново строителство. Причината – липса на достатъчно стари имоти на пазара и бърза продажба на наличните.

Средната цена на квадратен метър в София е около 2100 евро, което поставя столицата сред най-достъпните европейски столици. „Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение след въвеждането на еврото“, допълват експертите.

Съвет от брокерите

Жилищният пазар се движи с висока скорост, а експертите съветват: отлагането на покупката може да се окаже по-скъпо. „Със сигурност най-правилният момент е бил вчера, а следващият по-правилен е днес“, предупреждават специалистите.

В този момент купувачите се стремят към по-просторни и качествени жилища, докато инвеститорите се ориентират към по-маломерни апартаменти, които са по-лесно продаваеми. Комбинацията от евроочаквания и търсене на сигурна инвестиция поддържа пазара активен и преди самото въвеждане на новата валута.

Съвет от експертите: В какъв имот си струва да инвестираме преди въвеждането на еврото?

Ралица Ценова, изпълнителен директор на компания за недвижими имоти, разкри кои апартаменти са най-търсени, как се движат цените и какви фактори влияят на пазара.

С навлизането на България към еврозоната, интересът към покупката на имоти се засилва. Инвеститорите и купувачите търсят сигурност и качество, а изборът на имот зависи от целта на инвестицията.

„Няма строго определена формула. Зависи дали купувате за да задържите парите си, да отдавате под наем или просто да имате сигурен имот“, обяснява Ценова.

Пазарни тенденции

Най-търсени са нови имоти и ново строителство, особено в централни и новоразвиващи се райони. В предпочитаните централни локации, като Докторска градина и Иван Вазов, старото строителство също остава атрактивно, защото няма място за нови сгради.

Повечето сделки се реализират чрез ипотечни кредити, въпреки че има и сделки със собствени средства. „Процесите, които движат пазара, са няколко: желание за по-качествен продукт, приемането на еврото, ръст на кредити и ограниченото предлагане на строителни разрешения“, допълва Ценова.

Защо цените растат

Средният ръст на цените на жилищата в България за последните 3 години е 47%, най-високият в ЕС. Факторите за това включват повишаване на доходите, ръст на цените на строителни материали, труд и ограничено предлагане на жилища.

Новината за въвеждането на еврото мотивира купувачите да действат по-бързо, което увеличава търсенето и оказва натиск върху цените. „Не е само въпросът колко пари имаме, а какво качество на жилищата търсим. Хората искат по-модерни, по-светли апартаменти с по-добро разпределение“, обяснява експертът.

Как да изберем правилния имот

  • За задържане на пари: изберете райони с постоянно търсене, дори при промяна на икономическата ситуация.
  • За отдаване под наем: анализирайте съотношението наем–покупка и профила на наемателите.
  • За личен дом: модерни, енергоефективни и просторни апартаменти са най-търсени.

„По-скъпите оферти често се поставят без реална връзка с пазара. Неправилно определената цена може да забави продажбата с месеци и да доведе до загуба на стойност“, предупреждава Ценова.

Възможни рискове

  • Нарастване на монополизирани фондове, които купуват големи количества имоти и контролират наемите, както вече се наблюдава в други европейски страни.
  • Лихвените проценти могат да се променят след въвеждането на еврото, което влияе на купувачите с ипотечни кредити.

„Важно е купувачите да бъдат информирани и да действат осъзнато, за да изберат най-подходящия имот за своите цели“, съветва експертът.

По темата

Източник: Nova.bg    
еврозона пазар на имоти инвестиции в имоти жилища София цени на имоти търсене на жилища ново строителство ипотечни кредити пазарни тенденции
Последвайте ни
Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 54 минути

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Свят Преди 2 часа

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

Алберт Айнщайн

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 3 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Свят Преди 11 часа

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев

,

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 12 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 13 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 13 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 14 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 14 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 14 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 14 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 15 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 15 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Скандалната история на най-скъпия кралски развод

Edna.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Обяснение в любов: Обичам те, шампионе мой, ти си моят свят (снимки)

Gong.bg

Новата перла на Айнтрахт повежда атака на Турция в София

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg