Чужденци се оттеглят от българските си имоти

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

21 септември 2025, 10:49
Чужденци се оттеглят от българските си имоти
Източник: iStock

В ложенията на чужденци в имоти у нас отново намаляват. За периода от януари до юли тази година нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11.5 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2.5 млн. евро за януари – юли 2024 г., отчете БНБ, съобщи pariteni.bg.

Това показва, че повече чужденци са продали недвижимостите си у нас, спрямо тези ,които са купили такива. Това са основно руски и британски граждани, които придобиха къщи и жилища в България.

Общо преките инвестиции в страната за януари – юли 2025 г., са положителни в размер на 1145.4 млн. евро (1% от БВП 3 ), но са с 46.6 млн. евро (3.9%) по-малко спрямо тези за януари – юли 2024 г. (положителен поток от 1192 млн. евро, 1.1% от БВП).

Само през юли 2025 г. потокът е положителен в размер на 261.3 млн. евро, при положителен поток от 248.7 млн. евро за юли 2024 г.

Реинвестираната на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори  текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1991 млн. евро, при положителна стойност от 1579.1 млн. евро за януари – юли 2024 г.

Източник: pariteni.bg    
