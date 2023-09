Експерт разкри кои храни пречат на съня

Е ксперт по съня разкри, кой вид храна, която мнозина ядат преди лягане, може да попречи на здравословния сън.

Когато лежите будни през нощта и се мъчите да заспите, може би премисляте причините, поради които не можете да заспите - може би нещо ви се е стоварило на главата, а може би съжалявате, че сте изпили чаша кафе в късния следобед. Една от причините, за която може би не сте се сетили, че е причина за вашето безсъние, е онази солена закуска, която сте изяли точно преди лягане.

Според Катрин Хол, експерт по съня с над 13 години клиничен опит, има някои храни, които трябва да се избягват, за да могат хората да подобрят съня си. Хол проучва, как промяната в културата на хранене може да се окаже ключът към разрешаването на проблемите с безсънието.

Според експерта има един вид храна, която може да влоши проблема с безсънието- солените храни, като чипс или ядки. "Лакомствата, които може би похапвате, докато гледате филм преди лягане, може да ви държат будни", посочва експертът.

"Всички знаят, че високият прием на захар е вреден за здравето, но солта може да бъде пренебрегната. Ако не можете или ви е трудно да заспите, причината за това може да е солта. Храната с високо съдържание на натрий води до задържане на течности и повишаване на кръвното налягане, което затруднява пълното изключване на организма след консумация на закуски като чипс или ядки", обяснява Катрин Хол.

Специалистът обяснява, че консумацията на солени храни, води до т.нар. повърхностна дрямка, при която сънят не е много дълбок и често може да включва смущения като често ходене до тоалетна.

