Социален дъмпинг: Кой заема работните места на младите българи?

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

25 август 2025, 09:57
Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя
Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)
Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг
Родилка почина в болница в Русе
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)
След фаталния инцидент в Пловдив: Уволниха директора на "Градини и паркове"
Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

Заетостта остава относително стабилна, но зад това се крият важни структурни размествания по възраст, образование, икономически дейности и професионални класове, сочи анализ на Институтът за пазарна икономика през второто тримесечие на 2025 г. Той е базиран на данните на Националния статистически институт.

Коефициентите на заетост по възрастови групи показват ясно изразени разминавания. Най-тревожен е спадът при младите хора (15-24 години) – спадът е 3.1 процентни пункта през 2025 г. след относително стабилни движения в предходните години. При 25-34-годишните също се наблюдава изненадващо влошаване – минус 6.2 пункта.

"Няма драстични промени на пазара на труда. Нивото на заетост е относително високо - дори не достигат хора, чрез които фирмите да разширят дейността си и да има икономически растеж. През последните 5 години намалява броят на младите, отпаднали от училище. Младежката безработица продължава да бъде на нива, по-високи от средните за ЕС. Това значи, че младите не са подготвени за пазарното търсене или се занимават с неща извън учене и работа. Именно последните са най-тревожната част от обществото. Единият вариант е да са част от "сивата", недекларирана заетост - това са 500 000 души, които дърпат статистиката за доходите надолу", каза зам.-председателят на БСК Мария Минчева в студиото на NOVA.

България необратимо остарява

Според нея вносът на работници от чужбина по-скоро става в рамките на сезонна заетост - 3 до 5 месеца. "Не може да се говори, че те изместват българското население, защото работодателите предпочитат да наемат местни хора - за да няма бюрократични проблеми и документални забавяния.Да не си представяме социален дъмпинг, напротив, работодателите са недоволни, че не могат да използват потенциала на младото поколение", заяви Минчева.

Икономистът Стоян Панчев посочи, че последният анализ на ИПИ показва първите ефекти от интензивния внос на работна ръка от трети страни.

Шефът плаща 70% за първите 3 дни болнични

"Внесли сме населението на Смолян два пъти като работници. В секторите, в които те имат най-голямо присъствие, се забелязва най-голям спад на заетостта на българите - туризма, строителството и промишлеността. Изместени са младите и най-неопитните и необразованите. Всъщност работници не се намират заради ниските заплати", коментира Панчев.

Заетостта остава относително стабилна, но зад това се крият важни структурни размествания по възраст, образование, икономически дейности и професионални класове, сочи анализ на Институтът за пазарна икономика през второто тримесечие на 2025 г. Той е базиран на данните на Националния статистически институт.

Младите демокрации не са готови да се справят с кризата на трудовия пазар, твърдят икономисти

Коефициентите на заетост по възрастови групи показват ясно изразени разминавания. Най-тревожен е спадът при младите хора (15-24 години) – спадът е 3.1 процентни пункта през 2025 г. след относително стабилни движения в предходните години. При 25-34-годишните също се наблюдава изненадващо влошаване – минус 6.2 пункта.

По-зрелите възрастови групи (35-44 г. и 45-54 г.) отчитат по-умерени спадове, съответно от 2.8 и 1.8 пункта. При най-възрастните работници (65+ г.) има стабилен ръст от 0.4 п.п. спрямо същото тримесечие на 2024 година. Тези данни показват по-голяма трудност за навлизане на младите работници на пазара на труд и потенциално изоставане на сезонната им заетост в туризма и селското стопанство. 

Според председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Павлин Косев във всички сектори има недостиг на кадри. "В туризма се внасят много работници, но това е защото сферата се разширява. Има ниша, заради която има нужда от повече кадри, правят се и онлайн обучения. Има и работодатели със социални пакети и подходи, с които мотивират служители, които идват от трети страни всяко лято. Някои дори провеждат изнесени интервюта в малки населени места", обясни той.

Източник: NOVA    
Заетост Пазар на труда Младежка заетост Недостиг на работна ръка Внос на работници Структурни размествания Възрастови групи ИПИ Сива икономика Ниски заплати
