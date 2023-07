Аварийно кацане: Арестуваха пиян британец на Летище София, опитвал да отвори вратата на самолета

Б ългарски полицаи арестуваха пиян британски пътник на Летище София, съобщи "Дейли Мейл".

"Изключително пиян" пътник се опитал да отвори вратата на самолета по време на полет на Jet2 от Турция за Обединеното кралство, което наложило аварийно кацане на столичното летище, съобщи „Дейли Мейл“.

Полет LS124, пътуващ за Глазгоу и пълен с туристи, които се връщали от Бодрум, се приземява аварийно в България в неделя вечерта, пише изданието.

EXCLUSIVE Jet2 #LS124 made an emergency after someone popped a packet of crisps and a man yelled it was a terrorist attack https://t.co/274js1KikG