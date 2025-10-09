България

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

9 октомври 2025, 06:30
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спират, а облачността от запад бавно ще се разкъсва. Ще духа умерен, в североизточните райони – и временно силен, вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до средното.

В четвъртък

над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София – около 14 градуса.

По Черноморието

времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16-17 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините

облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

В петък

ще има променлива облачност, над много райони – временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще бъде над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.

В събота

през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще бъде предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

Източник: БТА/НИМХ    
прогноза за времето облачност валежи температури вятър Черноморие планини атмосферно налягане времето по дни дъжд
Последвайте ни
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;Израел и &quot;Хамас&quot; с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени</p>

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Свят Преди 6 минути

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Любопитно Преди 25 минути

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

Меркел и провалената ѝ политика спрямо Русия

Меркел и провалената ѝ политика спрямо Русия

Свят Преди 28 минути

Бившата канцлерка на Германия упорито отказва да признае провала на своята политика спрямо Путин

.

Макрон - самотният президент

Свят Преди 30 минути

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Технологии Преди 1 час

Тя ще се води както между компании, така и между държави

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

<p>Медведев на посещение в КНДР</p>

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Свят Преди 8 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

<p>Какво се случва с беларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва?</p>

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Свят Преди 9 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Свят Преди 10 часа

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 10 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ратклиф обяви: Трябва търпение, ще дам три години на Аморим

Gong.bg

Хари Кейн пропуска контролата на Англия срещу Уелс

Gong.bg

Валежите спират, вятърът остава: Идват температури до около 20 градуса

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg