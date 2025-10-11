България

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите

11 октомври 2025, 09:07
Д нешният ден отново донесе напрежение в русенското село Николово, където опасността от компрометираната дига на езерото „Липник“ продължава да виси като тъмен облак, предаде Агенция „Фокус“.

Въпреки спешните укрепителни дейности през последните дни, проливният дъжд тази сутрин рязко повиши риска от свличане на съоръжението, запазвайки бедственото положение в сила.

Кметът на Николово, Златан Ванев, изрази сериозна тревога. „Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“, заяви той. Най-голямата опасност сега е водата да проникне в основите на дигата, което би я отслабило допълнително.

Въпреки тази тревожна картина, има и лъч надежда. По думите на Ванев, нивото на водата в езерото е спаднало с около метър, което е обнадеждаващо. Каналът, който отвежда водата през селото, е под денонощно наблюдение и към момента е проходим, без опасност от преливане.

На фона на тези технически предизвикателства стои и човешкият фактор.

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите.

Част от тях са се преместили в по-високите части на селото, но напрежението остава осезаемо.

Днес кметът на Русе, Пенчо Милков, трябва да вземе важно решение – дали жителите ще могат да се върнат по домовете си, или бедственото положение ще бъде удължено. Неговото решение обаче няма да бъде прибързано.

„Трябва да се извършат няколкодневни замервания, започнахме с геодезически, които да установят реално, а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило“, обясни Милков пред NOVA.

Той подчерта, че следващите измервания ще бъдат от специалисти, които ще проверят влажността в стената. „Оттук насетне на всички искам да кажа, че трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно за хората.

Всички моля за разбиране. Решенията на кмета и на ръководството на общината са базирани изцяло на становищата на специалистите, които са привлечени“,

категоричен е той.

Така, към 11 октомври 2025 г., Николово остава в състояние на тревожно очакване. Между дъждовните капки, надеждата за по-добро време и отговорността на властите, животът на хората продължава да бъде зависим от природата и експертните оценки.

По темата

Източник: Агенция "Фокус", Nova.bg     
Николово Русе дига езеро Липник бедствено положение проливен дъжд свлачище отказ от евакуация кмет укрепителни дейности
