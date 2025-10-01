България

Очакват се 70 литра на квадратен метър дъжд в Русе в следващите дни

Що се касае до отминалото лято, то е било едно от най-сухите през последните 30 години

1 октомври 2025, 13:45
О т утре, четвъртък, и до събота на обяд очакваните количества дъжд в Русе и областта ще надхвърлят 50 – 70 литра на квадратен метър. Въпреки това не се очакват наводнения, както и активна гръмотевична дейност. 9 метеорологични станции следят за времето в Русенско.

Това стана ясно от среща между областния управител Драгомир Драганов и шефа на русенската обсерватория д-р Емил Иванов. Двамата обсъдиха актуалната метеорологична ситуация и предстоящите валежи

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Тази година през октомври се очаква средната месечна температура в равнините да е между 11 и 15 градуса, по високите полета – между 10 и 13 градуса, в планинските райони – от 0 до 7 градуса. Най-високите температури през месеца ще бъдат между 25 и 30 градуса, а най-ниските – между минус 3 и 2 градуса, по-високи в източните райони, съобщи д-р Иванов.

По думите му, през първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време. Другият вторник и сряда също се очакват по-обилни валежи. След това времето се нормализира.

През повечето дни от второто и третото десетдневие на октомври времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. На практика времето ще бъде сравнително стабилно и слънчево, но ще има и мъгли. Времето ще бъде по-динамично до края на есента, но то се очаква то да бъде благосклонно към земеделските производители по време на сеитбата и оранта. 

Колкото до първия сняг в Русенско, то по-голяма е вероятността той да падне след Коледа и Нова година. Същевременно дъждовете в Западна Европа би трябвало да покачат нивото на река Дунав. 

Подобни са били метеорологичните процеси през 2000 и 2012 година. Особено екстремно горещо и сухо е било през юни, юли и август тази година. Общото валежно количество за трите месеца в областта едва е достигнало 60 л./кв. м. на някои места, като всъщност това е нормата само за месец юни. Независимо от това обаче трябва да се отчете, че през май е било по-дъждовно. 

Източник: БГНЕС    
Времето Русе Прогноза за времето Валежи Температури Октомври Сухо лято Река Дунав Първи сняг Земеделски производители Наводнения
