Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

Максималните температури стигат 15°, а първи зимни валежи се очакват чак около 21 декември

8 декември 2025, 10:52
Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"
Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет
Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи
Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават
Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол
Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица
Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие
Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

С лед Никулденските дъждове до началото на астрономическата зима не се очертава друга тежка валежна обстановка. Страната ни ще попадне в антициклонална зона с ниски облаци и мъгли сутрин и повече слънце следобед, съобщи NOVA.

В понеделник до обяд все още е възможно да превали слабо и незначително на изолирани места в Централна и Източна България. Следобед облачността ще се разкъсва, по-бързо и съществено - в южната половина на страната. Температурите в топлата част на денонощието ще са в интервала 7-12 градуса.

От вторник до края на седмицата облачността сутрин ще е ниска, с мъгли и понижена видимост покрай водоеми, в котловините и низините. Следобедите ще са с повече слънчеви часове. Вероятност за незначителни превалявания има в четвъртък вечерта и през нощта, но само в отделни точки на Източна България.

Източник: NOVA

Температурите сутрин най-често ще са между 2 и 7 градуса, а следобед – от 8 до 13. В хода на седмицата – от сряда нататък, на места термометрите ще покажат, макар и за кратко, до около 15 градуса.

Продължителният сух цикъл се очаква да приключи около началото на астрономическата зима, която тази година започва на 21 декември. Ранните прогнози допускат оформянето на циклони в Средиземноморието с валежи и на наша територия. Макар вероятността засега да е малка, имаме основание да очакваме дори снеговалеж в някои части на страната.

Предстои 10-дневен сух период, но мъглите и инверсията ще задържат замърсяването

Обстановката в страната постепенно се успокоява след валежите, но мъгли, ниска облачност и инверсия ще определят времето през следващите дни. Това съобщи в "Твоят ден" синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

„Предстои сух период – близо 10-дневен, в който валежи почти няма да има“, заяви Кирилова. По думите ѝ слаби превалявания ще бъдат възможни единствено „на отделни места, главно в планинските райони“.

Тя уточни, че „значителна облачност все още покрива цялата страна“, а максималните температури в понеделник ще бъдат „между 8 и 12 градуса в по-голямата част от България“.

В следващите дни времето ще остане спокойно, но с много мъгли и намалена видимост. „Характерно ще бъде почти тихото време, с инверсионна обстановка. В планините ще има повече слънце и ще е по-топло“, посочи синоптикът.

Кирилова прогнозира, че в сряда и четвъртък максималните температури ще достигат „между 10 и 15 градуса“, но в началото на следващата седмица се очаква леко понижение на дневните стойности заради трайните мъгли.

Прогноза за времето Сух период Мъгли Ниски облаци Температури Астрономическа зима Снеговалеж Инверсия България Слънчеви следобеди
