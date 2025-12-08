Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

С лед Никулденските дъждове до началото на астрономическата зима не се очертава друга тежка валежна обстановка. Страната ни ще попадне в антициклонална зона с ниски облаци и мъгли сутрин и повече слънце следобед, съобщи NOVA .

В понеделник до обяд все още е възможно да превали слабо и незначително на изолирани места в Централна и Източна България. Следобед облачността ще се разкъсва, по-бързо и съществено - в южната половина на страната. Температурите в топлата част на денонощието ще са в интервала 7-12 градуса.

От вторник до края на седмицата облачността сутрин ще е ниска, с мъгли и понижена видимост покрай водоеми, в котловините и низините. Следобедите ще са с повече слънчеви часове. Вероятност за незначителни превалявания има в четвъртък вечерта и през нощта, но само в отделни точки на Източна България.

Източник: NOVA

Температурите сутрин най-често ще са между 2 и 7 градуса, а следобед – от 8 до 13. В хода на седмицата – от сряда нататък, на места термометрите ще покажат, макар и за кратко, до около 15 градуса.

Продължителният сух цикъл се очаква да приключи около началото на астрономическата зима, която тази година започва на 21 декември. Ранните прогнози допускат оформянето на циклони в Средиземноморието с валежи и на наша територия. Макар вероятността засега да е малка, имаме основание да очакваме дори снеговалеж в някои части на страната.

Предстои 10-дневен сух период, но мъглите и инверсията ще задържат замърсяването

Обстановката в страната постепенно се успокоява след валежите, но мъгли, ниска облачност и инверсия ще определят времето през следващите дни. Това съобщи в "Твоят ден" синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

„Предстои сух период – близо 10-дневен, в който валежи почти няма да има“, заяви Кирилова. По думите ѝ слаби превалявания ще бъдат възможни единствено „на отделни места, главно в планинските райони“.

Тя уточни, че „значителна облачност все още покрива цялата страна“, а максималните температури в понеделник ще бъдат „между 8 и 12 градуса в по-голямата част от България“.

В следващите дни времето ще остане спокойно, но с много мъгли и намалена видимост. „Характерно ще бъде почти тихото време, с инверсионна обстановка. В планините ще има повече слънце и ще е по-топло“, посочи синоптикът.

Кирилова прогнозира, че в сряда и четвъртък максималните температури ще достигат „между 10 и 15 градуса“, но в началото на следващата седмица се очаква леко понижение на дневните стойности заради трайните мъгли.