Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

З адържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже - на 18 и 27 години, за побои над трима души в центъра на София.

Според Софийската градска прокуратура те удряли с юмруци и ритали в главата мъж пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“. Пострадалият загубил съзнание. Нападението е извършено към 00:40 часа на 11 ноември.

Единият от задържаните нападнал без причина и други двама мъже, счупил витрина на вратата на заведение, след което е заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.

Двамата обвиняеми са осъждани. С постановление на наблюдаващ прокурор са задържани за срок до 72 часа.

Предстои държавното обвинение да поиска от Софийския районен съд налагане на постоянен арест.