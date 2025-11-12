България

Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

Единият от задържаните заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им

12 ноември 2025, 11:04
Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София
Източник: iStock Photos/Getty Images

З адържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже - на 18 и 27 години, за побои над трима души в центъра на София.

Според Софийската градска прокуратура те удряли с юмруци и ритали в главата мъж пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“. Пострадалият загубил съзнание. Нападението е извършено към 00:40 часа на 11 ноември. 

Единият от задържаните нападнал без причина и други двама мъже, счупил витрина на вратата на заведение, след което е заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им. 

Двамата обвиняеми са осъждани. С постановление на наблюдаващ прокурор са задържани за срок до 72 часа.

Предстои държавното обвинение да поиска от Софийския районен съд налагане на постоянен арест.

Източник: prb.bg    
софия побои арестувани заплахи полицаи
Последвайте ни
Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как протича бременността при кучетата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 5 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 5 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 5 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 5 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Любопитно Преди 11 минути

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Свят Преди 24 минути

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница

<p>Скандали и неочаквани обрати преди финала на&nbsp;&bdquo;Мис Вселена 2025&ldquo;</p>

Кои държави няма да участват в „Мис Вселена 2025“ и защо

Любопитно Преди 40 минути

Докато вълнението около финала расте, някои държави няма да участват тази година – поради различни, понякога неочаквани обстоятелства

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

България Преди 47 минути

Те настояват за разследване работата на лечебните заведения

<p>Коя е китайската &quot;криптокралица&quot;, откраднала милиарди долари?</p>

Китайска "криптокралица" е осъдена за измама с Bitcoin за милиарди долари

Свят Преди 52 минути

"Криптокралицата" е искала „ да стане монарх на Либерланд, самопровъзгласена държава, състояща се от ивица земя между Хърватия и Сърбия“

Превоъоръжаването на Германия променя баланса на силите в Европа

Превоъоръжаването на Германия променя баланса на силите в Европа

Свят Преди 57 минути

Докато Берлин отново се превръща във водеща военна сила на континента, Париж и Варшава се изправят пред сериозно политическо пренареждане

Принц Хари, Серина Уилямс и Меган Маркъл

Ким Кардашиян „изтри“ Хари и Меган от партито на Крис Дженър

Любопитно Преди 1 час

Снимки на херцозите на Съсекс от бляскавото парти мистериозно изчезнаха

<p>СО&nbsp;разреши ремонт на правителствената сграда на парламента</p>

Столичната община разреши ремонт на правителствената сграда на парламента

България Преди 1 час

Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Ивайло и Калин се съюзяват за добре планиран саботаж

<p>Кати Грифин разкри шокиращата цена на новото си лице</p>

Кати Грифин разкри шокиращата цена, която е платила за третия си фейслифт

Любопитно Преди 1 час

Комедиантката разкри, че процедурата е била изключително болезнена

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 1 час

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

България Преди 2 часа

Автомобилът му е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в предпазната мантинела и в дърво, след което колата се преобърнала

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Свят Преди 2 часа

Тя получи най-нисък зрителски вот и напусна най-известната къща в България

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 2 часа

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 2 часа

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Брук от „Дързост и красота“ пристига в София утре, вижте как изглежда тя днес

Edna.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Гьозтепе изпревари Реал Мадрид в любопитна класация

Gong.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg