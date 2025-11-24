Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, избил зъби на жената, с която живее. Ужасяващото посегателство се е случило на 21 ноември в село Кубратово.

Обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда, като е удрял с юмруци по главата и тялото, както и е скубал косата на жената, с която живее във фактическо съжителство. Според държавното обвинение

от главата на жената са отскубнати цели кичури коса.

Освен това обвиняемият е избил зъби на жената и ѝ е причинил множество кръвонасядания и отоци по цялото тяло. Деянието е извършено с особена жестокост чрез продължително нанасяне на побой и в условията на домашно насилие, информират от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се

предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор мъжът е бил задържа за срок до 72 часа. Той е осъждан, като към момента е в изпитателен срок по предходно осъждане.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.