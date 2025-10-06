България

Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание

6 октомври 2025, 17:24
Доживотен затвор за рецидивист, умъртвил 38-годишен с особена жестокост
Източник: istock

М ъж на 54 години бе осъден от разширен състав на Окръжен съд – Стара Загора на доживотен затвор за извършено умишлено убийство. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Разширен съдебен състав на Окръжен съд - Стара Загора, състоящ се от двама съдии и трима съдебни заседатели, постанови първоинстанционна присъда, с която призна подсъдимия К. Г., на 54 години, за виновен в това, че на 7 юни 2024 г. в местността Бойчо бунар, в землището на Стара Загора, умишлено умъртвил 38-годишен мъж, като деянието е извършено с особена жестокост, и го осъди на доживотен затвор, посочват от пресцентъра.

Умишлено убийство на 38-годишен мъж в Стара Загора, има задържан

Съдебният състав определи първоначален „специален“ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, съобщават още от Окръжен съд – Стара Загора.

Осъдиха на доживотен затвор мъж за убийство и кражби в Пазарджишко

От Окръжна прокуратура - Стара Загора съобщиха, че през 1996 г. К.Г. е бил осъден за извършено убийство на 19 години лишаване от свобода, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем К.Г. на 8 юни 2024 г. Сигнал, че в двора на къща във вилната зона двама мъже се бият, е подаден към спешния телефон 112 на 7 юни 2024 г. около 19:40 часа. На място са пристигнали полицаи, както и медицински екипи, които установили, че единият от двамата мъже - М.Г., е починал, като по главата му е имало следи от удари с твърд предмет - тухла и дървена вила.

Източник: БТА, Емил Димов    
Умишлено убийство Доживотен затвор Окръжен съд Стара Загора Стара Загора Особена жестокост Присъда Рецидивист Обжалване Съдебен състав Жертва
Последвайте ни

По темата

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

И в Турция ще въвеждат драстични глоби за нарушения по пътищата

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Тунберг и българи</p>

Израел експулсира 171 души от флотилията за Газа, сред тях Грета Тунберг и българи

Свят Преди 33 минути

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Удължаха задържането на украинеца, издирван за взривяването на газопровода "Северен поток"

Свят Преди 41 минути

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 1 час

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 1 час

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 2 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 2 часа

В разгара на Седмицата на модата младоженците привлякоха всички погледи в перфектно координирани сиви тоалети

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 2 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 2 часа

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 3 часа

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 3 часа

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 3 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 3 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 3 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Бритни Спиърс се контузи (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Димитров: Имаме опит срещу силни съперници, най-важен е следващият мач

Gong.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Александър Димитров и двама национали

Gong.bg

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Nova.bg

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич

Nova.bg