Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

П оявиха се съобщения за опит за убийство на бившия сирийски президент Башар ал-Асад в Москва. Бившият диктатор получи политическо убежище в Русия, след като беше свален от власт преди десет месеца, пише английското издание Daily Mail.

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник.

Според източника той е бил отровен, а мотива на опита за убийство бил „да се компрометира руското правителство и да се обвини в съучастие в неговата смърт”. Настоящото му състояние било „стабилно“.

Твърди се, че в болницата Асад е бил посещаван само от своя брат Махер Асад, като около него е имало мащабна охрана. До момента руското правителство не е коментирало съобщенията.

Непотвърдени съобщения по-рано отбелязваха, че той е бил приет в болница в критично състояние след отравяне.

Новите власти в Сирия са поискали екстрадицията на Асад, което Русия до този момент отказва. Путин лично предостави убежище на Асад, както и на членове на неговото семейство и приближени на режима.

Асад, на 60 години, не е бил виждан публично след пристигането си в Русия и се предполага, че е под стриктна охрана на руските тайни служби. Към момента няма независими доказателства за отравянето му.

По-малко от месец, след пристигането му в Русия, се появиха съобщения, че Асад се е оплакал пред охраната си от неразположение и затруднено дишане, но тази информация не беше потвърдена.