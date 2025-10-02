2 октомври: Политическото убийство, което разтърси България

Н а 2 октомври 1996 г. България е потресена от трагично събитие – бившият министър-председател Андрей Луканов е застрелян пред дома си в София. Луканов, виден политик и ключова фигура в преходния период след края на комунистическата ера, е считан за архитект на ранните икономически реформи в страната и е оставил трайна следа в политическата история на България.

Стрелбата се случва пред дома му в столицата,

като според официалните данни е извършена от вероятен наемен убиец. Трагедията шокира обществеността и поражда множество спекулации за мотивите зад убийството – от политически причини до икономически интереси и лични конфликти.

Смъртта на Луканов се случва в период на политическа и икономическа нестабилност в България, когато страната преминава през тежки социални и финансови кризи. Загубата на такава влиятелна политическа фигура още повече засилва напрежението и несигурността в обществото.

Разследването на убийството работи по няколко основни версии:

Политически мотив – Луканов има важна роля в управлението на страната през първите години на прехода, включително връзки и конфликти с различни политически сили и бивши служби. Разследващите проверяват потенциални политически вражди и възможни заплахи, свързани с решенията му по време на мандата му.

Икономически мотив – Луканов е свързван с финансови и икономически интереси, включително приватизационни сделки и управлението на държавни активи в периода на прехода. Счита се, че негови икономически решения може да са породили конфликти с влиятелни бизнес кръгове и организирани групи.

Лични конфликти и наемен характер на убийството – разследващите не изключват възможността за умишлено поръчково убийство, извършено от професионален наемен убиец. Този вариант се основава на прецизността на стрелбата и начина, по който е организирана акцията.

Разследването среща множество трудности: липсата на директни свидетели, ограничените технически средства за разкриване на извършителя по това време и наличието на множество версии, всяка от които е подкрепена с противоречиви улики. Полицията разпитва стотици хора, проверява записите от охранителни камери и следи за възможни връзки с престъпни групи, но окончателно извършителят така и не е разкрит.

Обществен отзвук

Смъртта на Луканов предизвиква широко обсъждане в медиите и сред обществото. Много българи изразяват шок и възмущение от насилието срещу една от ключовите фигури на прехода. Коментаторите подчертават, че убийството символизира опасностите и нестабилността на политическия живот в страната след 1989 г.

В същото време се появяват и конспиративни теории – някои свързват убийството с тайни служби, други с икономически интереси или международни влияния. Случаят остава частично неразкрит, което допълнително засилва мистерията около него и го превръща в едно от най-обсъжданите политически убийства в съвременната българска история.

Убийството на Андрей Луканов остава символ на бурния и често опасен преходен период в страната, като напомня за сложността и рисковете на политическия живот в посткомунистическа България. Днес случаят продължава да предизвиква интерес сред историци, журналисти и обществото като цяло, като част от уроците за политическата култура и нестабилността на 90-те години.

Първата самолетна катастрофа в историята

На 2 октомври 1910 г. светът става свидетел на първата официално документирана самолетна катастрофа. Два самолета се сблъскват във въздушното пространство над Милано, Италия, по време на един от първите авиационни демонстрации на италианската столица на индустрията и новите технологии.

Сблъсъкът на двата летателни апарата е фатален и предизвиква шок както сред публиката, наблюдавала полета, така и сред авиационната общност. Това събитие подчертава сериозните рискове, свързани с ранните експерименти във въздуха, когато пилотите се учат на летене с примитивни машини, без модерните средства за навигация и контрол.

Първата самолетна катастрофа привлича вниманието на медиите и обществото към безопасността във въздухоплаването.

Тя поставя началото на обсъждане и разработване на първите правила и стандарти за безопасност на въздухоплаването, които в следващите десетилетия ще се превърнат в основа за съвременната авиация.

Трагедията над Милано също така отбелязва ерата на храбростта и иновациите, в която пионерите на авиацията рискуват живота си, за да проучат нови възможности за транспорт и комуникация. Сблъсъкът служи като болезнено напомняне, че развитието на авиацията върви ръка за ръка с риска, и подчертава нуждата от технологии и регулации, които да защитават както пилотите, така и публиката.

Още събития на 2 октомври:

1187 г. – Сирийският султан Саладин превзема Йерусалим след 88-годишно управление от кръстоносците.

1870 г. – Рим е обявен за столица на обединена Италия.

1928 г. – В Мадрид е основана Прелатурата на Светия Кръст и Опус Деи известна като Опус Деи.

Родени:

1452 г. – роден е английският крал Ричард III

1470 г. – родена е херцогинята на Милано и кралица на Йерусалим Изабела Арагонска

1833 г. – роден е италианският дипломат Вито Позитано

1869 г. – роден е индийският политик, Баща на нацията Махатма Ганди

1951 г. – роден е английският музикат Стинг

Починали: