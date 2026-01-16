Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

И зборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка, по време на днешния парламентарен блицконтрол и в отговор на въпрос от парламентарната група на ПП-ДБ, свързан с готовността на правителството в оставка да закупи нови изборни устройства за предстоящите предсрочни избори в България.

Въпросът беше насочен към Дончев заради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков поради служебни задължения.

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на Министерския съвет е да осигури логистична подкрепа за изборите, с водеща роля на Централната избирателна комисия (ЦИК), като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.

На въпрос дали има заделен бюджет, Дончев посочи, че държавата няма бюджет.

„Има разходни тавани от предходната година и няма заделени инвестиционни разходи“, уточни той и добави от лично име, че практика от предходни избори е била промяната на изборния процес в последния възможен момент.

В блицконтрола участва още и министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.