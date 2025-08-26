България

Министърът на регионалното развитие и АПИ провериха строителството на АМ "Хемус"

До края на месеца път III-305 (Плевен - Гложене) ще бъде пуснат за движение, заяви Иван Иванов

Обновена преди 3 часа / 26 август 2025, 07:15
Министърът на регионалното развитие и АПИ провериха строителството на АМ "Хемус"
Източник: БГНЕС

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че до края на месеца път III-305 (Плевен - Гложене бел. ред.) ще бъде пуснат за движение.

Във вторник министърът, ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и представители на Дирекцията за национален строителен контрол инспектираха строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", а преди това - и напредъка по път III-305.

"Факт е, че имам известни забележки по отношение на изпълнението, които днес съм ги споделил с АПИ и с изпълнителя", посочи министърът.

По думите му ангажиментът е те да бъдат наваксани, защото в противен случай ще бъдат наложени санкции. Иван Иванов обясни, че забележките му са основно за неспазени срокове.

"Четирите години безвремие доведоха до това – неспазване на срокове, забавяне на строителство, забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Затова днес сме тук, за да видим, че всички тези дейности са възстановени", каза още министърът.

Иванов съобщи, че се извършват довършителни работи по участъка от "Хемус" - остават само маркировка и мантинели, които ще бъдат направени в най-кратки срокове.

"Днес имах възможността да обиколя целия участък, да видя всички критични точки, да бъдат взети окончателни решения как ще бъдат решени, така че в края на септември да имаме напълно функциониращ пътна връзка на Дерманци, отвеждане на движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на ангажимент, който този кабинет пое. Беше важно всички институции да се уверим, че всичко се изпълнява качествено, за да не говорят, че се правят некачествени изпълнения, това няма да бъде допуснато", коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Той припомни, че буквално след две седмици ще бъде пуснат последният участък от автомагистрала "Европа", като по този начин ще има една изцяло завършена магистрала.

По думите му "Хемус" е пред завършване, предстои пускането на строителството на следващите лотове, за които са издадени и предстои да бъдат издадени разрешителни за строеж.

"Така че с пълна сила тези очаквани връзки в Северна България ще бъдат реализирани", посочи Иван Иванов.

Източник: Ивона Величкова, БТА    
Хемус Иван Иванов АПИ строителство проверка
Последвайте ни
Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 5 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 4 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 24 минути

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

България Преди 27 минути

Районът беше отцепен

Франция е на прага на политическа криза

Франция е на прага на политическа криза

Свят Преди 58 минути

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 1 час

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 1 час

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Любопитно Преди 1 час

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 1 час

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 2 часа

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 2 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 2 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 2 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 3 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 3 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 3 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 3 часа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 3 часа

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Алдаир: Вярвам в обрата с АЗ, искам да продължа така и да отида в по-голям отбор

Gong.bg

Веласкес: Не отиваме на разходка в Нидерландия, никой не може да ни отнеме желанието и мечтите

Gong.bg

Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” бил с марихуана в кръвта

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg