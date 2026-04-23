Дисциплинарното производство срещу Сарафов ще бъде разгледано другата седмица

Той се връща в Национална Следствена Служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването

23 април 2026, 09:46
Източник: БТА

С тефан Петров от Прокурорската колегия съобщи, че Борислав Сарафов се връща в Националната Следствена Служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването. Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие.

Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Сарафов

Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка.

По думите му това е станало формално в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система, предаде NOVA.

В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на ВСС Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор. 

Източник: NOVA    
сарафов дисциплинарно производство оставка
Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

Много се говори как тези технологии ще преобразят работното място, но за мнозина основният въпрос е каква ще е ползата им в обикновените дейности. От помощ при пазаруването до откриване и решаване на различни проблеми, AI агентите имат големи цели

САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Жена почина от "травматични наранявания на врата", вероятно причинени от домашното ѝ куче

Кучето не е чистокръвна порода, а кръстоска, традиционно между хрътка и друга порода, често коли или териер

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

Тези разговори трябва да бъдат продуктивни, заяви Дмитрий Песков

Пореден трус по върховете на Пентагона: Шефът на ВМС на САЩ напуска поста си

Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као

"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

Константиновка е "трън в очите" на Русия, казва украински командир

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

В събота (25 април) ще бъдат съобщени и имената на избраните народни представители в 52-рото НС

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Тъжната новина беше потвърдена от неговото семейство

Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Рибите варират по състав, като някои съдържат повече калций, фосфор и омега-3

"Демон-бос": Бивши служители на Меган Маркъл разкриват шокиращ начин, по който се отнася към екипа си

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни

​23 април: Свещеното място на греха и красотата – храмът, който промени Рим

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Как оценява представянето си, гледайте в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Според Анкара, гръцки карти очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Милов вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г.

