Свят

Защо Япония преживява толкова много земетресения и вълни цунами?

Япония се намира точно върху границата на няколко тектонични плочи, най-вече Тихоокеанската плоча и Филипинската морска плоча

23 април 2026, 09:06
Източник: iStock/GettyImages

Я пония е една от най-силно земетръсните държави в света, а причината за това е нейното географско положение върху т.нар. "Тихоокеански огнен пръстен", зона, която обхваща огромен вулканичен и сеизмичен пояс около Тихия океан.

  • Тихоокеанският огнен пръстен

Япония се намира точно върху границата на няколко тектонични плочи, най-вече Тихоокеанската плоча и Филипинската морска плоча. Тези гигантски "плочи" от земната кора постоянно се движат:

  1. сблъскват се една с друга
  2. приплъзват се
  3. или една потъва под друга (процес, наречен субдукция)

Когато напрежението между тях се натрупа и внезапно се освободи, се получава земетресение.

Тъй като тези процеси се случват точно под или много близо до японските острови, дори големи градове като Токио могат да усетят силни трусове.

Според Японската метеорологична агенция (JMA), земетресенията могат да възникват както под океана, така и под сушата, като разпространяват сеизмични вълни във всички посоки.

Как Япония се справя с честите земетресения в страната

  • Защо се образуват цунами?

Цунамито най-често се поражда от подводни земетресения. Когато морското дъно се измести рязко нагоре или надолу, то изтласква огромни водни маси.

Това води до:

  1. бързо образуване на вълни
  2. които се движат с огромна скорост през океана
  3. и могат да достигнат крайбрежието като разрушителни вълни с голяма височина
Източник: Pixabay
  • Как Япония измерва земетресенията?

В Япония се използват две основни системи:

  1. Магнитуд - измерва общата енергия, освободена от земетресението
  2. Сеизмична интензивност - показва колко силно се усеща трусът на конкретно място

Япония използва специална 10-степенна скала (от 0 до 7, с поднива като "долно 5" и "горно 6").

Едно от най-силните земетресения в историята на страната е земетресението в Тохоку през 2011 г. с магнитуд 9.

Мощно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

  • Как страната се подготвя?

Поради честите земетресения, Япония е изградила една от най-добрите системи за реакция при бедствия в света:

  1. учениците редовно тренират евакуация при земетресение
  2. сградите са проектирани да се люлеят, вместо да се срутват
  3. мебелите в домовете често се закрепват към стените
  4. хората държат аварийни комплекти с храна и вода
  5. ежегодно се провежда Ден на готовността при бедствия

Япония не може да избегне земетресенията и цунамитата заради своята уникална геоложка позиция. Но страната е сред най-добре подготвените в света, превръщайки постоянната опасност в система за ранно предупреждение, обучение и адаптация.

Източник: iStock
Източник: timesofindia    
Последвайте ни

По темата

Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас

„Украйна не е „малко по-късно“ - вик за спасение от Зеленски

ЕС се събира на спешна среща за кризата в Близкия изток и цените на горивата

САЩ чертаят списък с „послушни“ съюзници в НАТО: Къде е България в плановете на Тръмп?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат</p>

Технологии Преди 12 минути

Много се говори как тези технологии ще преобразят работното място, но за мнозина основният въпрос е каква ще е ползата им в обикновените дейности. От помощ при пазаруването до откриване и решаване на различни проблеми, AI агентите имат големи цели

Дисциплинарното производство срещу Сарафов ще бъде разгледано другата седмица

България Преди 23 минути

Той се връща в Национална Следствена Служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването

Жена почина от "травматични наранявания на врата", вероятно причинени от домашното ѝ куче

Свят Преди 1 час

Кучето не е чистокръвна порода, а кръстоска, традиционно между хрътка и друга порода, често коли или териер

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

Свят Преди 2 часа

Тези разговори трябва да бъдат продуктивни, заяви Дмитрий Песков

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Една от основните причини е, че продължава американската военноморска блокада, въпреки решението за удължаване на примирието

<p>Пореден трус по върховете на Пентагона</p>

Свят Преди 2 часа

Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као

Първо заседание на ВСС след оставката на Сарафов

България Преди 3 часа

Новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова

"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

Свят Преди 3 часа

Константиновка е "трън в очите" на Русия, казва украински командир

<p>Почина един от основателите на легендарната рок група&nbsp;Traffic</p>

Свят Преди 3 часа

Тъжната новина беше потвърдена от неговото семейство

Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Любопитно Преди 3 часа

Рибите варират по състав, като някои съдържат повече калций, фосфор и омега-3

<p>Меган Маркъл е &quot;диктатор на висок ток&quot;</p>

Любопитно Преди 3 часа

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни

Римската империя - снимката е илюстративна

​23 април: Свещеното място на греха и красотата – храмът, който промени Рим

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Как оценява представянето си, гледайте в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Свят Преди 11 часа

Според Анкара, гръцки карти очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Свят Преди 12 часа

Милов вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Валентина Каролева: Няма да погаля бръчките ти, празнувам живота, който имаше

Edna.bg

Силна воля, уникален чар и едно предупреждение от съдбата: Кой празнува имен ден?

Edna.bg

Кючуков: Лапоухов и Вуцов са най-стойностните вратари в България

Gong.bg

ЦСКА срещу Левски - на живо, коментари и фен чат в Discord

Gong.bg

Летни температури, следвани от бури с градушки, през следващите дни

Nova.bg

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

Nova.bg