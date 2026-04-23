Защо Япония преживява толкова много земетресения и вълни цунами?

Я пония е една от най-силно земетръсните държави в света, а причината за това е нейното географско положение върху т.нар. "Тихоокеански огнен пръстен", зона, която обхваща огромен вулканичен и сеизмичен пояс около Тихия океан.

Тихоокеанският огнен пръстен

Япония се намира точно върху границата на няколко тектонични плочи, най-вече Тихоокеанската плоча и Филипинската морска плоча. Тези гигантски "плочи" от земната кора постоянно се движат:

сблъскват се една с друга приплъзват се или една потъва под друга (процес, наречен субдукция)

Когато напрежението между тях се натрупа и внезапно се освободи, се получава земетресение.

Тъй като тези процеси се случват точно под или много близо до японските острови, дори големи градове като Токио могат да усетят силни трусове.

Според Японската метеорологична агенция (JMA), земетресенията могат да възникват както под океана, така и под сушата, като разпространяват сеизмични вълни във всички посоки.

Как Япония се справя с честите земетресения в страната

Защо се образуват цунами?

Цунамито най-често се поражда от подводни земетресения. Когато морското дъно се измести рязко нагоре или надолу, то изтласква огромни водни маси.

Това води до:

бързо образуване на вълни които се движат с огромна скорост през океана и могат да достигнат крайбрежието като разрушителни вълни с голяма височина

Източник: Pixabay

Как Япония измерва земетресенията?

В Япония се използват две основни системи:

Магнитуд - измерва общата енергия, освободена от земетресението Сеизмична интензивност - показва колко силно се усеща трусът на конкретно място

Япония използва специална 10-степенна скала (от 0 до 7, с поднива като "долно 5" и "горно 6").

Едно от най-силните земетресения в историята на страната е земетресението в Тохоку през 2011 г. с магнитуд 9.

Как страната се подготвя?

Поради честите земетресения, Япония е изградила една от най-добрите системи за реакция при бедствия в света:

учениците редовно тренират евакуация при земетресение сградите са проектирани да се люлеят, вместо да се срутват мебелите в домовете често се закрепват към стените хората държат аварийни комплекти с храна и вода ежегодно се провежда Ден на готовността при бедствия

Япония не може да избегне земетресенията и цунамитата заради своята уникална геоложка позиция. Но страната е сред най-добре подготвените в света, превръщайки постоянната опасност в система за ранно предупреждение, обучение и адаптация.