Свят

Край на блокадата: Руски петрол потече по тръбопровода „Дружба“

Тръбопроводът „Дружба" се превърна в едно от най-политически натоварените инфраструктурни съоръжения в Европа, след като руски дронов удар повреди тръбопровода в западна Украйна и спря доставките на руски петрол за Унгария и Словакия

23 април 2026, 09:45
Тръбопровода "Дружба"   
Източник: БТА

Р уски петрол потече през украинския участък на тръбопровода „Дружба“ в сряда след прекъсване, продължило месеци, съобщиха официални лица, което позволи на Унгария да вдигне ветото си върху заем от 90 милиарда евро (105,79 милиарда долара) на Европейски съюз, спешно необходим на Украйна.

Тръбопроводът „Дружба“ се превърна в едно от най-политически натоварените инфраструктурни съоръжения в Европа, след като руски дронов удар повреди тръбопровода в западна Украйна и спря доставките на руски петрол за Унгария и Словакия.

Унгарската петролна група MOL Group (MOLB.BU) заяви в сряда, че Украйна я е информирала, че доставките на руски суров петрол са възобновени през тръбопровода. „MOL очаква първите доставки на суров петрол след възобновяването на украинския участък от тръбопроводната система да пристигнат в Унгария и Словакия най-късно до утре“, се казва в изявление.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руското новинарско издание Известия, че техническите детайли на доставките на петрол чрез тръбопровода „Дружба“ се обсъждат на корпоративно ниво.

„MOL също участва в този въпрос. Контактите се поддържат чрез корпоративни канали. Не знам подробностите, защото е трябвало да има заявка за изпомпване. Това по-скоро е корпоративен въпрос“, каза Песков, предаде агенция Reuters.

Одобрение на заема от ЕС малко след възобновяването на изпомпването

Изпомпването е започнало в 09:35 GMT, съобщи източник от индустрията, пожелал да остане анонимен, тъй като не е упълномощен да говори публично. Малко след това посланиците на ЕС, срещнали се в Брюксел, одобриха заема. Очаква се 27-те държави членки на Европейския съюз официално да го подпишат до четвъртък следобед.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че решението на ЕС е „правилният сигнал при настоящите обстоятелства“. Пишейки в X, Зеленски каза, че стимулите за Русия да прекрати войната си в Украйна „могат да възникнат само когато както подкрепата за Украйна, така и натискът върху Русия са достатъчни“.

ЕС беше постигнал принципно съгласие за заема още миналата година, за да поддържа ликвидността на Украйна през 2026 и 2027 г., но министър-председателят на Унгария Виктор Орбан и правителството на Словакия го бяха блокирали, обвинявайки Украйна, че забавя ремонта на тръбопровода, което Киев отрече.

Както Унгария, така и Словакия са силно зависими от руския петрол, а Орбан последователно е показвал подкрепа за Русия.

Смяна на министър-председателя в Унгария

Перспективите на Украйна да получи заема вече се бяха подобрили, когато Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април. Лидерът на победилата партия Петер Мадяр заяви, че повече няма да блокира средствата на ЕС за Украйна, макар че не се очаква да поеме властта до следващия месец.

Капацитетът на „Дружба“ е от 1,2 милиона до 1,4 милиона барела петрол на ден, с възможност за увеличаване до 2 милиона барела на ден. Въпреки това потокът е спаднал до малка част от този обем в резултат на западните санкции, както и на многократни прекъсвания от дронови атаки.

Отделно Германия потвърди, че никакъв казахстански суров петрол няма да достигне до рафинерията PCK Schwedt refinery – една от най-големите в страната – от май, след като източници от индустрията заявиха във вторник, че Русия се готви да спре износа на казахстански петрол чрез тръбопровода „Дружба“.

Източник: Reuters    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

Технологии Преди 11 минути

Много се говори как тези технологии ще преобразят работното място, но за мнозина основният въпрос е каква ще е ползата им в обикновените дейности. От помощ при пазаруването до откриване и решаване на различни проблеми, AI агентите имат големи цели

Защо Япония преживява толкова много земетресения и вълни цунами?

Защо Япония преживява толкова много земетресения и вълни цунами?

Свят Преди 1 час

Япония се намира точно върху границата на няколко тектонични плочи, най-вече Тихоокеанската плоча и Филипинската морска плоча

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

Свят Преди 2 часа

Тези разговори трябва да бъдат продуктивни, заяви Дмитрий Песков

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Една от основните причини е, че продължава американската военноморска блокада, въпреки решението за удължаване на примирието

Пореден трус по върховете на Пентагона

Пореден трус по върховете на Пентагона: Шефът на ВМС на САЩ напуска поста си

Свят Преди 2 часа

Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као

Първо заседание на ВСС след оставката на Сарафов

Първо заседание на ВСС след оставката на Сарафов

България Преди 3 часа

Новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова

"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

Свят Преди 3 часа

Константиновка е "трън в очите" на Русия, казва украински командир

ЦИК обявява окончателните резултати от вота

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Парламентарни избори Преди 3 часа

В събота (25 април) ще бъдат съобщени и имената на избраните народни представители в 52-рото НС

Почина един от основателите на легендарната рок група Traffic

Почина Дейв Мейсън - един от основателите на рок групата Traffic

Свят Преди 3 часа

Тъжната новина беше потвърдена от неговото семейство

Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Любопитно Преди 3 часа

Рибите варират по състав, като някои съдържат повече калций, фосфор и омега-3

Меган Маркъл е "диктатор на висок ток"

"Демон-бос": Бивши служители на Меган Маркъл разкриват шокиращ начин, по който се отнася към екипа си

Любопитно Преди 3 часа

Хари и Меган са били на четиридневно посещение в Австралия, включващо Мелбърн и Сидни

Римската империя - снимката е илюстративна

​23 април: Свещеното място на греха и красотата – храмът, който промени Рим

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Как оценява представянето си, гледайте в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Свят Преди 11 часа

Според Анкара, гръцки карти очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Свят Преди 12 часа

Милов вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Валентина Каролева: Няма да погаля бръчките ти, празнувам живота, който имаше

Edna.bg

Силна воля, уникален чар и едно предупреждение от съдбата: Кой празнува имен ден?

Edna.bg

Кючуков: Лапоухов и Вуцов са най-стойностните вратари в България

Gong.bg

ЦСКА срещу Левски - на живо, коментари и фен чат в Discord

Gong.bg

Летни температури, следвани от бури с градушки, през следващите дни

Nova.bg

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

Nova.bg