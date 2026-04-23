Край на блокадата: Руски петрол потече по тръбопровода „Дружба“

Р уски петрол потече през украинския участък на тръбопровода „Дружба“ в сряда след прекъсване, продължило месеци, съобщиха официални лица, което позволи на Унгария да вдигне ветото си върху заем от 90 милиарда евро (105,79 милиарда долара) на Европейски съюз, спешно необходим на Украйна.

Тръбопроводът „Дружба“ се превърна в едно от най-политически натоварените инфраструктурни съоръжения в Европа, след като руски дронов удар повреди тръбопровода в западна Украйна и спря доставките на руски петрол за Унгария и Словакия.

Унгарската петролна група MOL Group (MOLB.BU) заяви в сряда, че Украйна я е информирала, че доставките на руски суров петрол са възобновени през тръбопровода. „MOL очаква първите доставки на суров петрол след възобновяването на украинския участък от тръбопроводната система да пристигнат в Унгария и Словакия най-късно до утре“, се казва в изявление.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руското новинарско издание Известия, че техническите детайли на доставките на петрол чрез тръбопровода „Дружба“ се обсъждат на корпоративно ниво.

„MOL също участва в този въпрос. Контактите се поддържат чрез корпоративни канали. Не знам подробностите, защото е трябвало да има заявка за изпомпване. Това по-скоро е корпоративен въпрос“, каза Песков, предаде агенция Reuters.

Одобрение на заема от ЕС малко след възобновяването на изпомпването

Изпомпването е започнало в 09:35 GMT, съобщи източник от индустрията, пожелал да остане анонимен, тъй като не е упълномощен да говори публично. Малко след това посланиците на ЕС, срещнали се в Брюксел, одобриха заема. Очаква се 27-те държави членки на Европейския съюз официално да го подпишат до четвъртък следобед.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че решението на ЕС е „правилният сигнал при настоящите обстоятелства“. Пишейки в X, Зеленски каза, че стимулите за Русия да прекрати войната си в Украйна „могат да възникнат само когато както подкрепата за Украйна, така и натискът върху Русия са достатъчни“.

ЕС беше постигнал принципно съгласие за заема още миналата година, за да поддържа ликвидността на Украйна през 2026 и 2027 г., но министър-председателят на Унгария Виктор Орбан и правителството на Словакия го бяха блокирали, обвинявайки Украйна, че забавя ремонта на тръбопровода, което Киев отрече.

Както Унгария, така и Словакия са силно зависими от руския петрол, а Орбан последователно е показвал подкрепа за Русия.

Смяна на министър-председателя в Унгария

Перспективите на Украйна да получи заема вече се бяха подобрили, когато Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април. Лидерът на победилата партия Петер Мадяр заяви, че повече няма да блокира средствата на ЕС за Украйна, макар че не се очаква да поеме властта до следващия месец.

Капацитетът на „Дружба“ е от 1,2 милиона до 1,4 милиона барела петрол на ден, с възможност за увеличаване до 2 милиона барела на ден. Въпреки това потокът е спаднал до малка част от този обем в резултат на западните санкции, както и на многократни прекъсвания от дронови атаки.

Отделно Германия потвърди, че никакъв казахстански суров петрол няма да достигне до рафинерията PCK Schwedt refinery – една от най-големите в страната – от май, след като източници от индустрията заявиха във вторник, че Русия се готви да спре износа на казахстански петрол чрез тръбопровода „Дружба“.