Жена почина от "травматични наранявания на врата", вероятно причинени от домашното ѝ куче

Кучето не е чистокръвна порода, а кръстоска, традиционно между хрътка и друга порода, често коли или териер

23 април 2026, 08:22
Източник: iStock

19-годишната Джейми-Лий Бискоу е открита от баща си в спалня на горния етаж в дома им в село Лийдън Родинг, близо до град Дънмоу в графство Есекс. Тя е имала тежки травматични наранявания в областта на шията. На място пристигат парамедици, които констатират смъртта ѝ.

По първоначални данни като възможна причина се посочва едно от семейните кучета, хибрид от породата лърчър, кръстоска на име Шай.

По време на съдебно заседание служителят на полицията Матю Остин заявява, че Бискоу е открита със „сериозни травматични наранявания на шията“, като се предполага, че те са причинени от едно от кучетата в дома  ѝ.

Аутопсия е извършена два дни по-късно - на 12 април. Предварителната причина за смъртта е посочена като наранявания на врата, но окончателните резултати все още се очакват, включително хистология и токсикология.

Висшият съдебен лекар на Есекс съобщава, че е получил писмено искане от полицията на Есекс да бъде временно спряно съдебното производство, докато тече криминално разследване.

Той прекратява разследването временно, като изразява съболезнования към семейството:

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и близките на Джейми-Лий Бискоу в този трагичен момент.“

Във Великобритания се отчита нарастване на инцидентите с кучета. По данни на организацията PDSA в страната е имало почти 11 милиона кучета през 2023 г.

Случаите на нападения от неконтролирани кучета, причинили наранявания, са достигнали седемгодишен връх в Югоизточна Англия през 2024 г., според данни, цитирани от BBC.

Източник: timesofindia    
Джейми Лий Бискоу Кучешко нападение Смъртоносен инцидент Наранявания на шията Полицейско разследване Съдебен лекар Куче лърчър Есекс Трагедия Аутопсия
Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас

От - 2° до 22° през следващите дни: Силен вятър и рязко застудяване в четвъртък

Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

ЦИК обявява окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

