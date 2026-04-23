Жена почина от "травматични наранявания на врата", вероятно причинени от домашното ѝ куче

19-годишната Джейми-Лий Бискоу е открита от баща си в спалня на горния етаж в дома им в село Лийдън Родинг, близо до град Дънмоу в графство Есекс. Тя е имала тежки травматични наранявания в областта на шията. На място пристигат парамедици, които констатират смъртта ѝ.

По първоначални данни като възможна причина се посочва едно от семейните кучета, хибрид от породата лърчър, кръстоска на име Шай.

Кучето не е чистокръвна порода, а кръстоска, традиционно между хрътка и друга порода, често коли или териер. Тези кучета са били селекционирани за скорост, ловкост и силен ловен инстинкт.

По време на съдебно заседание служителят на полицията Матю Остин заявява, че Бискоу е открита със „сериозни травматични наранявания на шията“, като се предполага, че те са причинени от едно от кучетата в дома ѝ.

Аутопсия е извършена два дни по-късно - на 12 април. Предварителната причина за смъртта е посочена като наранявания на врата, но окончателните резултати все още се очакват, включително хистология и токсикология.

Висшият съдебен лекар на Есекс съобщава, че е получил писмено искане от полицията на Есекс да бъде временно спряно съдебното производство, докато тече криминално разследване.

Той прекратява разследването временно, като изразява съболезнования към семейството:

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и близките на Джейми-Лий Бискоу в този трагичен момент.“

Във Великобритания се отчита нарастване на инцидентите с кучета. По данни на организацията PDSA в страната е имало почти 11 милиона кучета през 2023 г.

Случаите на нападения от неконтролирани кучета, причинили наранявания, са достигнали седемгодишен връх в Югоизточна Англия през 2024 г., според данни, цитирани от BBC.