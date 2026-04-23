САЩ чертаят списък с „послушни и непослушни“ съюзници в НАТО: Къде е България в плановете на Тръмп?

Б елият дом разработи механизъм, наподобяващ списък с „послушни и непослушни“ страни от НАТО, докато администрацията на Доналд Тръмп търси начини да възнагради лоялните и да накаже съюзниците, които отказаха подкрепа за военните действия срещу Иран. В този нов геополитически пъзел България заема ключово място, след като тихата подкрепа на София за американската логистика в Близкия изток може да се окаже решаваща за бъдещите отношения с Вашингтон.

Усилията, по които американски служители са работили усилено преди посещението на шефа на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец, включват детайлен преглед на приноса на всеки член към алианса. Според трима европейски дипломати и служител на отбраната на САЩ, планът предвижда разделянето на държавите на нива – стратегия, която пряко засяга сигурността по Източния фланг, съобщава Politico.

Това е последният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не се съобразяват с неговите изисквания. Това е поредната точка на натиск върху все по-разклатения пакт, който премина през серия от сътресения под управлението на Тръмп — от идеите му за анексиране на Гренландия до предупрежденията за пълно изтегляне на САЩ от Алианса.

„Съюзници за пример“ и последствията за „непослушните“

Министърът на отбраната Пийт Хегсет представи общата концепция още през декември. „Съюзниците за пример, които се активизират, като Израел, Южна Корея, Полша, все повече Германия, Прибалтика и други, ще получат нашето специално благоволение“, категоричен бе той. „Съюзниците, които все още не изпълняват своята част за колективната отбрана, ще бъдат изправени пред последствия“.

Един от дипломатите потвърди, че подготвяният документ в Белия дом за „послушни и непослушни“ отразява точно това мислене. Въпреки че администрацията пази детайлите в тайна, източниците посочват пред Politico, че опциите за наказание все още се избистрят.

„Изглежда нямат много конкретни идеи за наказването на лошите съюзници“, коментира европейски служител при условие за анонимност. „Преместването на войски е един от вариантите, но това наказва главно самите САЩ, нали?“, допълва той.

Българската роля в операция „Епична Ярост“

Докато големи европейски играчи като Испания, Обединеното кралство и Франция се дистанцираха или забавиха помощта си за операцията на Пентагона срещу Иран (известна като Epic Fury), балканските съюзници заеха различна позиция. Докато Румъния отвори авиобазите си, България също тихо е подкрепила американската логистика за операциите в Близкия изток.

Това стратегическо решение поставя страната ни в позиция, която Вашингтон цени. Говорителят на Белия дом Ана Кели ясно изрази разочарованието на Тръмп от другите партньори: „Докато САЩ винаги са били до нашите така наречени съюзници, държавите, които защитаваме с хиляди войници, не бяха до нас по време на операция „Епична Ярост“. Президентът ще помни тази несправедлива динамика“.

Разместване на силите на Източния фланг

Тъй като пълното изтегляне на американските войски от Европа е трудно осъществимо, планът на Тръмп вероятно ще включва преместването им от „непослушните“ към „послушните“ държави. Полша и Румъния се очертават като най-големите бенефициенти. Полското правителство вече покрива почти всички разходи за 10 000 американски войници, а авиобазата „Михаил Когълничану“ в Румъния беше разширена именно за нуждите на войната в Иран и има капацитет за още части.

Къде е България в тези сметки? Като държава, подкрепила логистично усилията на САЩ, София може да очаква „благоволение“ под формата на засилено военно сътрудничество, съвместни учения или преференциални военни продажби.

Първоначално Хегсет използва реториката за „съюзник за пример“ спрямо страните, достигнали целта от 5% от БВП за отбрана – стандарт, наложен от Тръмп. В Стратегията за национална отбрана на Пентагона от януари се посочва, че ще се даде приоритет на ангажиментите именно с тези държави, за да се „овластят“ те и да се стимулират останалите.

Съпротива в Конгреса и бъдещи рискове

Въпреки решимостта на Тръмп, идеята за разделяне на НАТО на нива среща отпор в Капитолия. Републиканският сенатор Роджър Уикър предупреди, че говоренето за съюзите с насмешка не е полезно и че САЩ трябва да помнят моралните и стратегически ползи от партньорствата си.

Някои бивши служители, като финландеца Джоел Линайнмяки, се съмняват в капацитета на администрацията да управлява нова екзистенциална криза в НАТО: „Тръмп и екипът му са заети да се измъкнат от тресавището, което сами си създадоха. Вероятно нямат капацитет да отварят нов враждебен фронт с Европа, докато войната продължава“.