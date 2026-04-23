Задържаха в Пловдив гръцки гражданин, обявен за международно издирване

Г ръцки гражданин, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над пет млн. евро, беше задържан в Пловдив. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града след проведени в сряда оперативно-издирвателни действия от служители в отдел „Криминална полиция“.

Според сигнала в Шенгенската информационна система 60-годишният мъж е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си.

Официалното искане от властите в Република Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна тригодишна присъда „лишаване от свобода“, която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над 5 млн евро.

Задържането му е за срок до 24 часа.

За случая е уведомена дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР за предприемане на последващи действия при изпълнение на процедурата.