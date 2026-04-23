Тъжната съдба на най-странния фен в света: Човекът статуя от ДР Конго Мишел Мболадинга гледа неподвижно 13 години, но изпусна Мондиала

Йордан от Hell’s Kitchen: Много пъти съм искал да се откажа от готвенето заради нулевия социален живот!

М ожеш ли да гледаш футболен мач, без да мръднеш дори и за секунда в последните 13 години?

Това е историята на човека статуя от ДР Конго, превърнал се в символ за Купата на Африка Фенът в костюм изгледа от началото до края неподвижен мачовете в памет на национален герой.

Турнирът в Мароко, който се проведе тази зима, а в може би най-разпознаваемият символ на турнира се превърна един фен облечен в официален костюм в някой от цветовете на знамето на родината си. Това, разбира се, не е всичко, защото въпросният фен гледаше всяка от срещите прав и неподвижен с вдигната за поздрав във въздуха дясна ръка, превръщайки се в човешка статуя.

Après la CAN, Lumumba Vea 🇨🇩 a de nouveau reçu un véhicule neuf.

Apparemment, la série de cadeaux est loin d’être terminée. pic.twitter.com/NwwutlwUlS — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) January 21, 2026

Името на запалянкото е Мишел Нкука Мболадинга и той е на 49 години и стои неподвижен на малка платформа на трибуните по време на мачове на ДР Конго от 2013 г. Мишел застава в неподвижна позиция в почит на един от бившите министър-председатели на ДР Конго - Патрис Лумумба, който е убит през 1961 г. и е сред най-важните фигури в историята на ДР Конго.

Държавата, намираща се в сърцето на Африка, е колония на Белгия, като обявява своята независимост през 1960 г. и за първи премиер е избран именно Патрис Лумумба, който се бори срещу белгийската власт, но много скоро е убит. В лицето на обикновените конгоанци Лумумба остава символ на битката срещу колонизаторите и смъртта му го превръща в мъченик за освободителните движения.

LUMUMBA VEA est désormais ambassadeur du marque #JETOUR

Découvrez la vidéo 👇 pic.twitter.com/gKONTQagqh — LUMUMBA VEA 🇨🇩🐆 (@JumbaDrc) April 8, 2026

Конго успява да си осигури място на Световно първенство по футбол 2026. Това е огромен успех за страната и феновете В последния и най-важен мач за класирането си, Демократичната република победи Ямайка с 1:0 след продължения с гол в 100-ата минута. Победата осигурява място на Мондиала за първи път от 1974 г. Именно тук идва тъжният момент за Мишел Нкука Мболадинга: Докато целият отбор и феновете празнуват класирането, той не успява да стигне до стадиона и изпуска историческия миг на живо.

След това се е опитал е да уреди виза чрез Кения и Етиопия за да стигне до САЩ. Процедурата обаче е отнела време и не е успял да я получи достатъчно бързо. Самият той обяснява, че дори „експресна“ виза изисква поне един ден обработка, а пътуването е дълго (до 30 часа), което прави невъзможно да стигне навреме. За съжаление на целия футболен свят, Мишел няма да радва окото на зрителите по трибуните на предстоящото Световно първенство,което започва на 11 юни.