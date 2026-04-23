„Украйна не е „малко по-късно" - вик за спасение от Зеленски

Зеленски заяви в сряда, че макар техническите разговори със Съединените щати все още да продължават, той не „вижда възможност за среща... докато въпросът, казусът с Иран не бъде затворен“

23 април 2026, 09:13
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призна, че войната в Иран е отвлякла вниманието от руската агресия срещу страната му, като заяви пред CNN, че е „голям риск“ да се смята, че усилията за прекратяване на бойните действия в Украйна не могат да бъдат подновени, докато конфликтът в Иран не приключи.

Говорейки пред журналистката на CNN Кристианe Аманпур от президентската администрация в Киев, Зеленски заяви в сряда, че макар техническите разговори със Съединените щати все още да продължават, той не „вижда възможност за среща... докато въпросът, казусът с Иран не бъде затворен“.

Зеленски посочи, че е „предизвикателство“, че същият екип от американски преговарящи – воден от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър – ръководи както преговорите за войната в Иран, така и тези за Украйна.

И той добави, че макар да разбира, че Съединените щати в момента са съсредоточени върху войната си с Иран, е важно да не се забравя Украйна, където бойните действия продължават.

Украинският лидер заяви, че не е вариант да се каже, че „ще говорим за (Украйна) малко по-късно. Украйна не е „малко по-късно“. Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да управляваме това паралелно“.

Зеленски също така каза пред CNN, че войната е довела до забавяне на някои доставки на ключови оръжия за Украйна – особено противобалистични ракети, от които, по думите му, Украйна не получава достатъчно поради ограничен производствен капацитет в САЩ.

Въпрос на живот и оцеляване

Говорейки пред CNN само часове след като Европейски съюз най-накрая одобри ключов заем от 90 милиарда евро за Украйна, Зеленски заяви, че получаването на средствата е въпрос на „живот и оцеляване“ за страната му.

Заемът, обещан на Киев преди месеци, беше дълго забавян, защото отиващият си министър-председател на Унгария Виктор Орбан го блокираше, настоявайки Украйна да възобнови потока на руски петрол към Европа. Неговото съкрушително поражение на парламентарните избори в Унгария миналата седмица премахна едно от препятствията и в сряда транзитът на петрол през украинския участък на тръбопровода „Дружба“ беше възобновен, а посланиците на ЕС дадоха предварително съгласие за заема.

Зеленски каза пред CNN, че без тези средства Украйна изпитва трудности да произвежда количеството оръжия, което е способна да произвежда.

Той даде пример с дронове-прехващачи, като заяви, че Украйна в момента произвежда приблизително 1000 единици на ден – въпреки че има капацитет да произвежда 2000 на ден. „Но нямаме финансиране. Това наистина е въпрос на нашия живот, на оцеляване, за защита, ние много се нуждаем от тези пари“, каза той пред CNN.

Източник: CNN    
